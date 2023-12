Miguel Vergara es el primer eliminado de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha': "Me gustaría regresar"

El actor Miguel Vergara se convirtió en la primera celebridad en ser eliminada de 'El Gran Chef Famosos: La Reavancha' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche y no dudó en mostrarse agradecido con todos por su constante apoyo y muestras de cariño.

En la última edición del programa, que logró conquistar los corazones de las familias peruanas, se enfrentaron Susan León, Miguel Vergara, Renato Rossini Jr. y el 'Flaco' Granda con gran nerviosismo porque era una noche de eliminación y cualquiera de ellos podría perder la oportunidad de llevarse la olla de oro.

José Pelaez fue el encargado de dar la bienvenida al jurado conformado por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías y proceder a revelar cuál sería el primer plato a presentar: ¡tortilla de muy muy!

Al recibir algunos consejos y recomendaciones, las cuatro celebridades se pusieron en marcha y dieron todo de sí para demostrar sus mejores habilidades en sus respectivas cocinas. Como en cada programa, el jurado decidió dar a conocer a quién les gustaría que retorne a la competencia.

Una vez culminado el tiempo, llegó el momento de probar sus preparaciones, donde Vergara fue duramente criticado porque quemó todos sus muy muy, hasta el punto en que el chef Giacomo decida no probar su plato. Siendo así Renato Rossini Jr, quien se lleva el beneficio.

"Miguelito no voy a probar, porque no cumpliste con el encargo. Además, estoy escuchando que está feo. ¿Ya para qué voy a probar? Concéntrate para el siguiente plato", expresó Bocchio.

Para el segundo plato, todos prestaron la mayor atención posible y aprender a preparar unos ñoquis en salsa de ají de gallina en solo 70 minutos.

Al lograr emplatar, todos pasaron al comedor para probar sus platos y luego conocer cuál es la deliberación del jurado. El primer salvado de la noche fue el 'Flaco' Granda, le siguió los pasos Susan León y el último salvado fue Renato Rossini Jr. Por lo cual, Miguel Vergara tuvo que decir adiós al reality.

"Esta vez no lloro. Gracias, no tengo más que decir. Gracias Nelly, Giacomo, Javier, gracias a todos. (...) Quería quedarme un poquito más, disfrutar de El Gran Chef Famosos, la Revancha, me hubiera gustado quedarme un mes, pero no se pudo, así es el juego, pa' adelante nomas. La verdadera cocina está acá. Me gustaría regresar", expresó conmovido por el apoyo que recibió por parte de sus seguidores y sus compañeros.