Virgilio Martínez responde por qué 'Central' no vende salchipapas dentro de su menú

El dueño de 'Central', Virgilio Martínez, realizó una transmisión en vivo para celebrar el reconocimiento de su restaurante como el "mejor del mundo". Entre las preguntas que respondió, dio el motivo del porqué no vende salchipapas en su establecimiento.

Tras ser elegido como el top 1 dentro de la lista The World's 50 Best, el chef decidió utilizar sus redes sociales para hacer un 'live' junto a su esposa, Pía León.

Algunas de las preguntas más llamativas del público fue "¿Por qué no venden salchipapas en 'Central'?. Sin embargo, lejos de evadirla, los profesionales de la cocina optaron por dar respuesta a la interrogante.

Martínez comenzó comentando que la propuesta de su restaurante busca un formato personalizado en el que se "destacan las experiencias".

"Nos enfocamos en una cuestión muy personalizada. Hay muchos detalles en lo que sabemos que somos buenos o creemos que somos buenos. Nos esforzamos en hacer esto y no queremos llegar aún a restaurantes masivos. En mi caso, no pretendo ser un empresario, nunca me lo planteé, siempre he pensado que soy un cocinero que tiene que ser empresario de alguna manera", explicó.