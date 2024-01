Viviana Rivasplata revela el motivo del fin de su matrimonio con Roberto Martínez: "Nunca reconoció"

23/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exMiss Perú, Viviana Rivasplata, abrió su corazón en una reveladora entrevista, donde compartió detalles sobre un inesperado encuentro con su exesposo, el exfutbolista Roberto Martínez. La pareja, que en su momento desató polémica en el escenario de la farándula limeña, se casó en el año 2002 y posteriormente se separó.

"Nunca reconoció"

A pesar de los 10 años de diferencia en su edad, la pareja capturó la atención de Chollywood con su romance y su boda celebrada el 18 de mayo en Chiclayo. En la última edición de 'Todo se Filtra' la rubia reveló detalles íntimos de los motivos de la separación entre ambos.

Según la exMiss Perú, estaba profundamente enamorada y llegó al extremo de justificar las infidelidades de Martínez. "Me fue infiel 'como mil veces'. A mí nunca me admitió que me estaba engañando (...) En su momento fui feliz, engañada pero feliz. Me costó decir acá se acabó esto. Me quedé muy golpeada y muy decepcionada" , confesó.

Esta inesperada revelación sobre el pasado de la pareja ha generado gran interés entre los seguidores de la farándula, destacando la valentía de la modelo y empresaria al abordar temas tan íntimos y personales.

"Encuentro inesperado"

Por otro lado, en una sorprendente revelación, Viviana Rivasplata detalló un particular encuentro con el también exesposo de Gisela Valcárcel en un aeropuerto. Según mencionó, se quedó atónita al verlo por lo que no supo cómo reaccionar.

"Vive en el norte, en Pimentel, y me lo crucé en un aeropuerto cuando estaba esperando a mi primer hijo y estaba yendo para encontrarme con mi esposo en Los Ángeles. Yo estaba en el teléfono y me dijo: 'Hola', y yo le dije 'Hola', nada más. Lo puedo saludar, pero no me importa, han pasado tantos años", compartió sobre el encuentro casual.

Ante la pregunta de si se arrepiente de haber mantenido una relación con la expareja de Melissa Loza, la empresaria respondió con honestidad: "No me puedo arrepentir de una decisión que tomé siendo muy chica. Yo creí, yo me enamoré, después me desengañé, me separé, pero todos son experiencias. Me costó mucho. Aprendí cosas buenas, malas, porque siempre se aprende algo", añadió.

Sin duda, el matrimonio entre Roberto Martínez y Viviana Rivasplata fue todo un acontecimiento en su época, debido a que el exfutbolista era uno de los solteros más codiciados. Sin embargo, la ex Miss Perú decidió contar su verdad y abordar temas que para ella quedaron en el pasado.