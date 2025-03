Xiomy Kanashiro y el ultimátum que le dio a Jefferson Farfán para oficializar: "No voy a ser una más de tu plato"

19/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán han generado revuelo tras oficializar su romance públicamente, pero esta vez la modelo no dudó en revelar que previo a ello decidió advertirle al exfutbolista que no sería una mujer más en su vida.

¿Qué le dijo Xiomy Kanashiro a Farfán antes de oficializar?

A pesar de que en febrero la pareja anunciaba la ruptura de su "corta relación", Jefferson Farfán dejó desconcertados a sus seguidores tras revelar en su podcast 'Enfocados' que había retomado su romance con la modelo Kanashiro e incluso lució un anillo simbólico de compromiso, esperando que ya no toquen más el tema y los dejen vivir tranquilamente su amor.

Sin embargo, en el programa '¿Ahora qué?', la integrante de 'La Casa de la Comedia' no dudó en mostrarse contenta y emocionada de su compromiso con la 'Foquita' asegurando que antes de comenzar una nueva etapa en su vida junto al '10 de la Calle' mantenían una estrecha amistad y tenía conocimiento de su historial amoroso y los escándalos que tuvo con sus ex, por lo cual, no dudó en darle un ultimátum antes de ser su pareja.

"Nosotros estamos muy felices y contentos. Creo que el amor nos llegó a los dos en un momento que no esperábamos. (...) Como siempre he dicho, éramos amigos, y yo le había dicho que yo no iba a ser una más de su plato", dijo de forma tajante.

Xiomy Kanashiro y el ultimátum a Farfán.

Xiomy Kanashiro revela cómo conoció a Jefferson Farfán

No todo quedó ahí, ya que Xiomy Kanashiro siguió contando detalles sobre cómo conoció a Farfán. Según contó, conoció al exjugador de Alianza Lima recién el año pasado y establecieron una bonita amistad que poco a poco le permitió saber más de él. Sin embargo, resaltó que la 'Foquita' ya estaba interesada en ella mucho antes.

"Él siempre me simpatizó pero jamás pensé, porque ojo, Jefferson y yo nos hemos conocido recién el año pasado, siempre hemos sido amigo. Recién se dio de otra manera. (...) Hace 4 años él intentó llegar a mi y yo ni caso, jamás. Para mí haberme enamorado de él, fue como que ¡Díos mío!", agregó.

Para finalizar, la modelo reiteró que siempre le dejó las cosas claras al hijo de Doña Charo de que no permitiría que juegue con ella y si mantiene una relación con ella espera que sea una seria y no la considere una más en su lista: "Pero yo le dije una frase muy fuerte, muy directa. Yo jamás voy a ver... tuyo. Pero él también me respondió: quién te ha dicho que yo te quiero para eso".

De esta manera, Xiomy Kanashiro sorprendió al revelar el ultimátum que le dio a Jefferson Farfán antes de que oficializaran su relación públicamente y luciera un anillo en su dedo anular.