Para nadie es un secreto que Yahaira Plasencia es una cantante muy exitosa en su rubro; sin embargo, también hay otras salseras que han resaltado en este género, como Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Kate Candela y Brunella Torpoco, pero esto es algo que la expareja de Jefferson Farfán se ha olvidado, pues durante una entrevista con el canal de YouTube "Tobi Te Ve" aseguró que es "la única peruana haciendo salsa" en nuestro país.

Yahaira Plasencia asegura ser la única mujer haciendo salsa en Perú

Yahaira Plasencia estuvo como invitada en el canal de YouTube "Tobi Te Ve", gracias a que participó en los Premio Lo Nuestro por su versión modernizada de "La cantante", tema que rinde tributo al recordado Héctor Lavoe.

Durante la entrevista, la expareja de Jefferson Farfán, recalcó ser la única mujer que hace salsa en nuestro país. "Sobre todo para este género de la salsa que siempre ha estado liderado por hombres, ahora hay una mujer... soy la única mujer, la única peruana, la única mujer haciendo salsa, haciendo música tropical y eso es un premio para mí", dijo la 'Reina del totó'.

Reacciones ante las declaraciones de Yahaira Plasencia

Los conductores de "Amor y fuego", Rodrigo González y Gigi Mitre, quedaron completamente sorprendidos ante las declaraciones de Yahaira Plasencia. Fieles a su estilo, no dudaron en criticar a la 'Reina del totó'.

"No puede ser que Yahaira diga eso con tantas buenas salseras que hay. Daniela (Darcourt) no más (...) ¿Sabes lo que me da pena de Yahaira? que ella solita se mete cabe", expresó Gigi Mitre.

Por su parte, 'Peluchín' dijo: "Creo que con el talento que tiene Yahaira, porque si lo tiene por cómo baila, si ella fuese un poquito más simpática le iría bastante mejor".

Finalmente, Gabriela Herrera, quien estuvo como invitada en "Amor y fuego", también se animó a comentar sobre la actitud de la salsera. "Nadie la critica, ella solita se embarra con las cosas que dice. Me parece un poquito feo no reconocer de quienes has podido absorber las cosas buenas para poder crecer", dijo la influencer.