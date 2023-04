Melissa Paredes defiende a Jossmery Toledo tras ampay con Paolo Hurtado, ¿Qué dijo?

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La futura esposa del "Activador", Melissa Paredes, opinó sobre el escándalo que se he formado por la infidelidad del futbolista Paolo Hurtado a su áun esposa Rosa Fuentes, con la expolicia Jossmery Toledo. Cabe recordar, que Hurtado y Toledo ya han sido captado en dos oportunidades, esto a pesar que la esposa del pelotero está embarazada de su tercer hijo y con amenazas de aborto, por todo el estrés generado debido a la infidelidad.

¿Qué dijo Melissa Paredes respecto al doble ampay de Paolo y Jossmery?

La exactriz de telenovelas como "Ojitos Hechiceros", se pronunció respecto al tema, en su llegada al avant premiere de la película "Soltera, casada, viuda y divorciada", donde aprovecho su paso por la alfombra rosa para defender a la expolicia. quien viene recibiendo críticas e insultos por meterse en la relación de Hurtado y Fuentes.

"Como es hombre, no pasa nada, pero la critican a ella y ¿Acaso ella es la casada? el casado es él y lo peor es que no le dicen nada", dijo Melissa en un inicio.

La exesposa de Rodrigo Cuba, también aprovecho en expresar que el principal responsable del escándalo es el popular "Cabalelito" Hurtado, pues fue él quien no respetó la relación que mantenía con su esposa. "La fresca es ella, la mala es ella, todo es ella por ser mujer. Me van a disculpar pero acá la culpa la tienen ambos, y él sobre todo", dijo Paredes.

Como se recuerda, Melissa Paredes también estuvo en el ojo de la tormenta hace unos años, pues fue apayada por Magaly Medina mientras le era infiel a su entonces esposo, Rodrigo "gato" Cuba, con un bailarín que conoció en "El gran show", llamado Anthony Aranda, con quién actualmente está comprometida.

Jossmery lanza indiecta a Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado

La popular modelo, Jossmery toledo, tomó su cuenta de Instagram hace unos días para publicar una historia que deja mucho a interpretación, pues presuntamente estaba dirigida a Rosa Fuentes.

"Hay gente que tiene auto, pero no tiene dirección. Hay gente que tiene en casa, pero no tiene hogar. Hay gente que tiene hijos, pero no tiene familia. Hay gente que tiene bolsillos llenos, pero corazones vacíos. Hay gente que está rodeada de gente, pero vive en soledad" cita la historia de Instagram de Toledo.

Las internautas rápidamente comentaron sobre el curioso mensaje que dejó la expolicia, y es que muchos aseguran que la parte del texto donde dice "Hay gente que tiene hijos, pero no familia" estaría dirigida hacia la aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes.