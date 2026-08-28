Cajamarca: declaran estado de emergencia en 10 distritos por minería ilegal y casos de violencia

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 10 distritos de Cajamarca por un periodo de 60 días, debido al incremento de actividades vinculadas con la minería ilegal y situaciones de violencia. La disposición busca fortalecer la seguridad en las zonas afectadas.

La medida fue oficializada mediante Decreto Supremo Nº 120-2026-PCM, publicado en el Boletín Normas Legales del diario El Peruano.

Decreto Supremo Nº 120-2026-PCM (El Peruano)

Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional estará a cargo del control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario. Las autoridades podrán intensificar los operativos contra actividades ilícitas.

Distritos comprendidos en el estado de emergencia

Encañada de la provincia de Cajamarca

de la provincia de Cajamarca Cachachi de la provincia de Cajabamba

de la provincia de Cajabamba Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín

y de la provincia de Celendín Hualgayoc y Bambamarca de la provincia de Hualgayoc

y de la provincia de Hualgayoc San Ignacio , San José de Lourdes y Namballe de la provincia de San Ignacio

, y de la provincia de San Ignacio Bellavista de la provincia de Jaén

Minería ilegal genera preocupación

La expansión de la minería ilegal constituye uno de los principales motivos que llevaron al Gobierno a establecer esta medida excepcional. Esta actividad también estaría vinculada con otros delitos y hechos violentos que afectan a las poblaciones de la región.

Ante este escenario, las autoridades reforzarán las labores de inteligencia y vigilancia para identificar a las personas y organizaciones involucradas. También se prevé un mayor despliegue policial en las zonas consideradas de mayor riesgo.

En Cajamarca se han registrado 684 registros vigentes en el REINFO, los cuales suelen utilizarse en muchos casos para operar de manera informal

Restringen derechos constitucionales

Durante el estado de emergencia podrán restringirse determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Estas limitaciones deberán aplicarse conforme al marco establecido por la Constitución.

Asimismo, las autoridades podrán establecer acciones de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de las disposiciones emitidas durante la emergencia. La intervención de las fuerzas del orden estará enfocada en preservar la tranquilidad y seguridad de la población.

En 2025, reporte inicial registró cerca de 30 muertes vinculadas a enfrentamientos y accidentes en socavones clandestinos

De esta manera, el Ejecutivo apuesta por una intervención coordinada para recuperar el control en las zonas afectadas de Cajamarca. La declaratoria de emergencia busca responder al avance de la minería ilegal y fortalecer la seguridad de los ciudadanos durante los próximos 60 días.