Tacna reúne a cientos de estudiantes en Ofrenda de la Niñez por la reincorporación de Tacna al Perú en su aniversario 97

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Más de 50 instituciones educativas participaron este miércoles 26 de agosto en la tradicional Ofrenda de la Niñez en Tacna, actividad que reunió a estudiantes del nivel inicial en el Paseo Cívico, como parte de las celebraciones por el 97.º aniversario de la reincorporación de Tacna a la heredad nacional.

Ofrenda de la Niñez reunió a estudiantes en el Paseo Cívico

La ceremonia comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional y de la bandera de Tacna, seguido de la entonación del Himno Nacional y el Himno a Tacna.

Los menores participaron acompañados por sus docentes y representantes de las instituciones educativas. Posteriormente, realizaron un desfile por el Paseo Cívico de Tacna, donde lucieron sus uniformes y vestimentas representativas de las tradiciones de la ciudad.

Durante el recorrido, los estudiantes fueron acompañados por sus familiares y ciudadanos que acudieron al tradicional espacio del Centro Cívico.

Celebraciones por el aniversario de la reincorporación de Tacna

La Ofrenda de la Niñez forma parte del programa de actividades conmemorativas por el aniversario de la reincorporación de Tacna al territorio peruano. La programación se desarrolla desde el jueves 20 de agosto e incluye la participación de estudiantes de diferentes niveles educativos.

Las actividades buscan mantener vigente el significado histórico de la reincorporación de Tacna al Perú y fortalecer la identidad de las nuevas generaciones.

Más de 1,600 escolares participaron en actividad conmemorativa

Un día antes, el martes 25 de agosto, más de 1,600 estudiantes de 40 instituciones educativas participaron en una actividad conmemorativa desarrollada en el Centro Cívico de Tacna.

Los escolares entonaron la canción "Mi patria y mi bandera" como parte de las actividades por el aniversario de la ciudad.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tacna, Julio Tapia Calizaya, explicó que este año se convocó a un menor número de estudiantes debido a las variaciones climatológicas, con el objetivo de salvaguardar su integridad.

"Son cuatro años en que se efectúa esta actividad en coordinación con la Municipalidad Provincial", señaló Tapia Calizaya.

Asimismo, destacó que la interpretación representa una expresión de identidad y amor por Tacna, especialmente durante las celebraciones por la reincorporación de la ciudad al territorio peruano.

Ofrenda de la Juventud se realizará este jueves 27

Las actividades conmemorativas continuarán este jueves 27 de agosto con la Ofrenda de la Juventud, prevista en el Paseo Cívico de Tacna y que contará con la participación de estudiantes de educación primaria y secundaria.

Ese mismo día también se desarrollará la etapa final del Concurso de Desfile Escolar.

Con estas actividades culminará el programa conmemorativo iniciado el pasado 20 de agosto, que busca involucrar a la comunidad educativa en los actos por el aniversario de la reincorporación de Tacna y reforzar en las nuevas generaciones el valor de la historia e identidad de la ciudad.