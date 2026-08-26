Curibaya: DANA Aníbal y Bertha dejan daños materiales y damnificados tras fuertes vientos y lluvias

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los fuertes vientos y las lluvias registradas en los últimos días provocaron daños materiales en el distrito de Curibaya, provincia de Candarave, región Tacna, dejando un total de diez personas damnificadas. Ante esta situación, la municipalidad anunció la entrega inmediata de materiales para las familias afectadas.

El alcalde distrital de Curibaya, Pablo Tapia Conde, informó que los primeros daños se registraron durante la noche del lunes 17, cuando las intensas lluvias y los fuertes vientos provocaron el desprendimiento de dos techos. Las estructuras cayeron sobre la red eléctrica y ocasionaron la interrupción del servicio.

Nuevos daños por fuertes vientos en Curibaya

La situación volvió a complicarse el domingo 23, casi una semana después, cuando otro techo se desprendió y cayó sobre el cableado eléctrico. El impacto provocó la caída de dos postes de suministro y dejó nuevamente sin energía eléctrica a parte de la población.

El servicio fue restablecido aproximadamente un día después con el apoyo de un grupo electrógeno. Asimismo, personal de Electrosur llegó hasta la zona para realizar los trabajos correspondientes y efectuar el cambio de los postes afectados.

Diez personas resultaron damnificadas

El alcalde señaló que, pese a los daños ocasionados por las lluvias y los fuertes vientos, no se registraron personas heridas. Sin embargo, diez personas fueron consideradas damnificadas.

Los afectados proceden de la localidad de Curibaya y de anexos como Curibaya Pampa, Totorales y Paquiña.

Como parte de la atención de emergencia, la municipalidad brindó asistencia a dos personas damnificadas, quienes fueron trasladadas temporalmente a un hotel. Además, el municipio cuenta con un albergue habilitado para las personas que se encuentren en situación de riesgo.

La autoridad edil indicó que este espacio permanecerá disponible para quienes consideren necesario abandonar sus viviendas ante la posibilidad de nuevas emergencias.

Municipalidad anuncia ayuda inmediata para familias afectadas

Tapia Conde informó que la municipalidad comunicó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) los daños ocasionados por las lluvias y que este martes 25 enviaría un nuevo reporte sobre las afectaciones provocadas por los fuertes vientos.

Ante la necesidad de atender de manera rápida a las familias afectadas, el concejo municipal acordó brindar ayuda inmediata a los damnificados de Curibaya, debido a que los trámites para gestionar apoyo a través del COER podrían demorar.

"Nosotros daremos la ayuda inmediata comprando calamina, nailo y madera para las personas que han sido totalmente damnificadas", afirmó el alcalde.

De esta manera, la Municipalidad Distrital de Curibaya busca atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas, mientras continúan las evaluaciones de los daños ocasionados por las lluvias y los fuertes vientos en la provincia de Candarave.