Trujillo: preservativos obstruyen red de alcantarillado cerca de un hotel en Santo Dominguito

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El sistema de alcantarillado ubicado en la calle Miguel Ángel, en la urbanización Santo Dominguito, Trujillo, sufrió una obstrucción debido a la acumulación de una gran cantidad de preservativos y otros residuos sólidos.

El incidente fue atendido por personal del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib), que desplegó maquinaria especializada para retirar los desperdicios acumulados dentro de una de las principales tuberías.

Atoro ocurrió cerca hospedaje

De acuerdo con el reporte, la obstrucción se registró en las inmediaciones de un concurrido hospedaje ubicado en la zona. La ubicación del incidente llamó la atención debido a la cantidad de preservativos encontrados durante la intervención.

Sedalib informó que sus trabajadores encontraron los residuos durante el operativo realizado para solucionar la afectación. La empresa precisó que estos materiales impedían el adecuado funcionamiento de la infraestructura sanitaria.

La empresa de saneamiento aprovechó el incidente para recordar a los vecinos y establecimientos comerciales que las redes de alcantarillado están diseñadas para transportar aguas residuales y no para recibir desperdicios sólidos.

Sedalib pide evitar desperdicios

Sedalib advirtió que arrojar preservativos, telas, plásticos y otros materiales por los desagües puede ocasionar nuevos atoros y desbordes. Estos problemas pueden terminar afectando a viviendas, calles y otros espacios de la comunidad.

La empresa remarcó que una adecuada disposición de los residuos permite reducir las emergencias y preservar el funcionamiento de las redes de saneamiento. La recomendación apunta principalmente a evitar que materiales no biodegradables lleguen a las tuberías.

Sedalib exhorta a usuarios a utilizar debidamente las redes de saneamiento

Deficiencias técnicas y obstrucciones por parte de usuarios

El problema registrado en Trujillo también se relaciona con una situación recurrente en otras ciudades del país. En Lima, Sedapal reporta decenas de miles de atoros cada año provocados por residuos y sustancias que son arrojados de manera inadecuada.

Estos casos evidencian el impacto que puede generar la disposición incorrecta de desperdicios sobre los sistemas de saneamiento. Por ello, las empresas responsables reiteran que los usuarios deben evitar utilizar los desagües como depósitos de basura.

Alrededor de 60 mil atoros anuales en alcantarillados ocurren en Lima y Callao

La intervención de Sedalib permitió atender la obstrucción registrada en Santo Dominguito, donde los preservativos y otros residuos habían bloqueado una tubería principal. La empresa insistió en prevenir este tipo de emergencias mediante el manejo adecuado de los desechos.