Juan Gabriel regresa al cine 10 años después de su muerte con material inédito de su concierto en Bellas Artes

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A Juan Gabriel todavía le queda mucho por mostrar. Diez años después de su muerte, El Divo de Juárez regresa al cine con "Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes", una película que rescata imágenes nunca antes vistas de aquel histórico concierto que ofreció en 1990 y que marcó un antes y un después en su carrera.

Juan Gabriel hizo historia en Bellas Artes

Para entender por qué este concierto sigue dando que hablar hay que regresar al 9 de mayo de 1990. Ese día, Juan Gabriel llegó al Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México para ofrecer un concierto benéfico. Y vaya que su presentación dio de qué hablar.

El cantante apareció con su recordado traje de lentejuelas doradas y negras y se adueñó del escenario acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México, bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda, además de coros y el mariachi Arriba Juárez.

Pero no todo fue música. Que Juan Gabriel, un artista que venía de la música popular y del pueblo, se presentara en uno de los escenarios más importantes de México generó críticas en algunos círculos intelectuales.

"Fue un escándalo enorme", recordó la directora María José Cuevas, quien ahora se encargó de llevar este concierto nuevamente al cine.

Y Juan Gabriel, fiel a su estilo, aprovechó aquella noche para defender la música popular y pedir que más artistas como él pudieran llegar a Bellas Artes.

"Así como Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovski, tuvieron tantos problemas en sus tiempos porque ellos también pertenecieron a una música popular y ahora son clásicos", dijo el cantante durante aquella presentación.

Juan Gabriel reaparece con imágenes inéditas

Ahora, más de tres décadas después de aquella presentación, María José Cuevas tuvo acceso nuevamente al archivo personal de Juan Gabriel para preparar la película "Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes".

Y aquí viene el detalle que seguramente alegrará a sus fans. La directora encontró un cassette con material que no había sido utilizado en la antigua edición en VHS del concierto.

Se trataba de tomas mucho más cercanas del cantante, algunas incluso de medio cuerpo, que permiten ver detalles que antes prácticamente pasaban desapercibidos.

"Uno de los momentos que más me pusieron la piel chinita fue cuando metimos un cassette y vimos que había guardado toda la pedacería... cachitos de cámaras, de todo lo que no se usó o de todo lo que quedó fuera", contó Cuevas.

Con estas imágenes, el público podrá sentirse mucho más cerca de Juan Gabriel durante su presentación. Incluso se pueden apreciar detalles de su rostro y el esfuerzo que ponía en cada movimiento sobre el escenario.

Juan Gabriel regresa 10 años después

La película no solo recupera imágenes inéditas. El audio también pasó por un proceso de remasterización para que pueda disfrutarse en salas equipadas con sonido Dolby Atmos.

La cinta será una versión resumida del concierto original, pero conservará algunos de los grandes éxitos que hicieron cantar a generaciones enteras, como "Yo no nací para amar", "Amor eterno", "Hasta que te conocí", "Inocente pobre amigo" y "Ya lo pasado pasado".

Además, todas las canciones fueron subtituladas para que los asistentes puedan cantar durante la función y convertir la sala en una especie de karaoke. "La experiencia de ver este concierto en cine va a ser única", señaló Cuevas.

El estreno coincide con el décimo aniversario de la muerte de Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016. Tras su partida, sus cenizas fueron llevadas precisamente a Bellas Artes para recibir un homenaje póstumo.

"Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes" llegará a cines de México, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Ecuador. En Argentina y Colombia se estrenará posteriormente.

Así, Juan Gabriel regresa al cine 10 años después de su muerte con material inédito de su concierto en Bellas Artes, una presentación que ahora podrá ser vista desde otra perspectiva gracias a las imágenes que permanecieron guardadas durante años y a la restauración de su sonido.