Corte de LUZ en Lima y Callao el 29 de agosto: ¿qué distritos se quedarán sin electricidad el sábado?

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú informa que habrá corte de luz en diversos distritos de Lima y el Callao el sábado 29 de agosto. Descubre si tu zona está dentro del cronograma de la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

Nuevo corte del servicio eléctrico sorprenderá a los vecinos de Lima y el Callao. De acuerdo al reporte de Pluz Perú, la suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar la infraestructura y evitar averías futuras en la red.

Por ello, insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. Asimismo, detalla que el corte de luz no comprenderá necesariamente a todo un distrito, sino a sectores específicos.

Corte de luz el 29 de agosto: distritos afectados y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán luz el sábado:

Sin luz en San Martín de Porres / Los Olivos

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en asoc. Los Portales de Naranjal mzs. A, B, C, D, E, F, asoc. Portales de Chavín mz. F, asoc. Res. Viv. Los Lirios de Naranjal mzs. A, B, C, asoc. Viv. Virgen del Rosario mzs. B, B Prima, Radio de Sab. 2366 mzs. A, B, C, D, E, F, urb. Los Naranjos mz. P3.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. Viv. San Diego de Puente Piedra mzs. A, B, C, D, asoc. Prop. Casa Huerta San Pedro mzs. E, I, I1, J, asoc. Prop. Urb. Nuevo San Juan de Puente Piedra mzs. A, B, C, D, E, asoc. Prop. Urb. San Juan de Puente Piedra mzs. A, D.

Asimismo, Pluz Perú precisó cuáles serán las otras zonas del distrito que se verán afectadas con la interrupción temporal del servicio eléctrico el sábado. Entre ellas:

Áreas afectadas en Puente Piedra el 29 de agosto.

En Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 4:00 a. m. en jr. Andahuaylas cdras. 9, 10, jr. Puno cdra. 6, jr. Mesa Redonda cdras. 9, 10, jr. Cuzco cdra. 7.

Áreas afectadas en Pueblo Libre

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. en jr. Antonio Polo cdras. S/N, 1, 2, 3, 4, av. General Manuel Vivanco cdras. 3, 4, jr. José Manuel Ugarteche cdras. 3, 4, jr. José Santiago Wagner cdra. 21, jr. Torre Tagle cdra. 21, calle María Parado de Bellido cdra. 1, jr. Túpac Amaru cdras. 3, 4, jr. Julio C. Tello cdras. 1, 3, calle María Parado de Bellido cdra. 1.

Recomendaciones ante un corte de luz programado

Quedarse a oscuras es un reto, pero con un poco de orden se puede pasar el momento. Aquí una guía rápida para sobrevivir al corte de luz programado para el 29 de agosto en Lima y Callao.

Recomendación a los usuarios para que adopten medidas preventivas.

Desconecta los electrodomésticos : Si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora.

: Si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora. Evita el uso de velas: Opta mejor por el uso de linternas o luces LED.

o luces LED. No abras la refrigeradora.

Ahorra batería: Pon tu celular en modo "ahorro de energía".

Ante el anuncio del corte de luz en Lima y el Callao programado para el 29 de agosto, Pluz Perú recuerda a sus usuarios tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de la suspensión temporal del servicio.