Pataz: Fuerzas policiales y militaron logran incautar cerca de 2 000 municiones en Yalén y Pueblo Nuevo

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un nuevo operativo contra las organizaciones criminales, el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó el operativo "Némesis" , en la región La Libertad.

El accionar en conjunto se llevó a cabo en el marco de la ampliación del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno, a través del Decreto Supremo N.º 113-2026-PCM, el cual entró en vigencia desde el 4 de agosto por un plazo de 60 días calendario.

Nueva incautación de municiones

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa (MINDEF), la intervención se llevó a cabo en los centros poblados Yalén y Pueblo Nuevo, como parte de las acciones de control territorial y lucha contra las organizaciones criminales que operan en esta parte del norte del país.

En ese sentido, el personal del CUPAZ incautó 1 961 municiones de guerra de diferentes calibres y detuvo a dos personas. Además del armamento de guerra, las fuerzas del orden decomisaron 50 explosivos, dos armas de fuego tipo Galil y CZ Scorpion, una escopeta, pistolas, cargadores de proyectiles, radios de comunicación y un chaleco antibalas.

🚨🇵🇪 Otro golpe contundente a las organizaciones criminales en Pataz



✅ El sector Defensa, a través del Comando Unificado Pataz, incautó 1961 municiones de guerra y detuvo a dos personas durante la operación "Némesis", desarrollada en Yalén y Pueblo Nuevo. pic.twitter.com/crzqZUU6r3 — Mindef Perú (@MindefPeru) August 26, 2026

Desde el MINDEF señalaron que el material incautado y las personas intervenidas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de que continúen con las diligencias e investigaciones correspondientes.

Vale destacar que, este es el segundo accionar con resultados similares que es llevado en los últimos siete días, puesto que, durante el operativo "Sol Naciente" que fue ejecutado el viernes 21 de agosto en el centro poblado de Yalén, provincia de Pataz, fueron decomisados tres fusiles CZ Scorpion, un R-15, una escopeta, cuatro pistolas y 52 explosivos, así como una importante cantidad de municiones de diversos calibres y cargadores abastecidos.

Continúan las restricciones en Pataz

Durante la duración del estado de emergencia se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Tal como ha venido ocurriendo con los anteriores dispositivos promulgados por el Ejecutivo, la inmovilización social obligatoria ( toque de queda ) continuará aplicándose en el distrito de Pataz desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m.

No obstante, el personal que presta servicios de salud, medicinas, agua, saneamiento, vigilancia y seguridad, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas, quedan exentos de la medida.

Asimismo, se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud; así como, para la adquisición de medicamentos. Del mismo modo, se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención.

Por su parte, el CUPAZ deberá presentar al ministro de Defensa, un informe sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la prórroga de la declaratoria del estado de emergencia. Dicho informe final es también elevado a la Presidencia de la República y al Congreso.

Sobre la última intervención en La Libertad, el Comando Unificado Pataz reafirmó su compromiso de combatir la minería ilegal y los delitos conexos, así como de garantizar la seguridad, la paz y la legalidad en beneficio de la población patacina.