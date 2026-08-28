Adolescente fallece en Arequipa tras mordedura de araña: fue diagnosticada con insuficiencia renal aguda

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una adolescente de 15 años falleció tras ser mordida por una araña casera en su domicilio localizado en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma, en la región Arequipa. La menor de edad fue atacada por el arácnido cuando se encontraba jugando.

Muere adolescente tras mordedura de araña en Arequipa

La niña sufrió el la mordedura del animal a la altura del cuello el último domingo cuando se encontraba en las inmediaciones de su hogar. De acuerdo al relato de sus familiares en un principio ella no presentó síntomas que evidencien la gravedad del hecho.

Sin embargo, un día después sucedió todo lo contrario. Resultó que su estado de salud se comenzó a ver mermado por lo que sus parientes decidieron trasladarla al centro de salud del distrito arequipeño de Chivay durante la mañana del lunes.

Debido al avance de las complicaciones en su bienestar, los médicos dispusieron que la adolescente sea derivada de emergencia a la capital de la región. Tras ello, la paciente ingresó de emergencia al hospital regional Honorio Delgado cerca de las 3:00 p.m.

Presentó un cuadro de insuficiencia renal aguda

Por su parte, María de los Ángeles Choque, gerente regional de Salud de Arequipa, indicó que la víctima de 15 años entró a la Unidad de Trauma Shock en donde se confirmó el diagnóstico de insuficiencia renal aguda.

Además, la funcionaria afirmó que la menor de edad era candidata para poder recibir el tratamiento de hemodiálisis debido a la gravedad de su estado, no obstante, su organismo no resistió y terminó perdiendo la vida.

Un dato que vale señalar es que la menor de edad se suma a los más de 100 casos reportados de picadura de araña producidos en la región de Arequipa en lo que va del presente año.

"En lo que va del 2026 tenemos 106 registrados como accidente por mordedura de araña en los cuales se ha podido administrar el suero", explicó la gerente regional de Salud de Arequipa en diálogo con TV Perú.

Ante este tipo de emergencias, los especialistas de la salud recomiendan a la población a acudir a los establecimientos médicos ante cualquier ataque de arácnidos como el caso de la adolecesnte que perdió la vida.

Tras sufrir la mordedura de una araña casera a la altura del cuello cuando se encontraba jugando en su vivienda en el distrito de Chivay, en Arequipa, una menor de 15 años falleció en el hospital regional Honorio Delgado luego de que su salud se complicara.