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Keiko Fujimori llega a Tacna junto a ministros por aniversario de su reincorporación al Perú

Este viernes 28 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori llegó a Tacna para participar en las actividades por el aniversario de la reincorporación de la ciudad al Perú.

Keiko Fujimori llega a Tacna
Keiko Fujimori llega a Tacna (Difusión)

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/08/2026

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La presidenta Keiko Fujimori llegó este viernes 28 de agosto a la región Tacna a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), como parte de las actividades oficiales por la conmemoración de la reincorporación de la Heroica Ciudad de Tacna al territorio peruano.

Keiko Fujimori viaja a Tacna por aniversario

Esta mañana, la mandataria Keiko Fujimori llegó a Tacna. La mandataria cumplirá una serie de actividades oficiales por el 97.° aniversario de la reincorporación de la Ciudad Heroica al Perú, luego de haber pertenecido a Chile durante casi 50 años tras la Guerra del Pacífico.

La mandataria arribó a la región acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

Como parte del recorrido, la delegación presidencial se trasladará al centro de la ciudad para participar en las actividades protocolares programadas con motivo de esta fecha, que recuerda la reincorporación de Tacna al Perú, ocurrida el 28 de agosto de 1929.

Durante la jornada se desarrollarán diversas ceremonias oficiales en homenaje a la ciudad y a su población, en el marco de una de las fechas más representativas para la identidad y memoria histórica de Tacna. Por ello, la mandataria acompaña a los ciudadanos en esta fecha que conmemora la historia, identidad y patriotismo de la Ciudad Heroica.

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Ceremonia de la mujer tacneña

A través de la transmisión oficial emitida por la cuenta de la Presidencia de la República, se vio a la mandataria llegando a hasta el Paseo Cívico de Tacna, lugar donde la Bandera iniciará su recorrido desde la plaza 28 de agosto y será elevada en el asta principal por las mujeres tacneñas.

En desarrollo..

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