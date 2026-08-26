Américo Pascual, líder ashéninka de Ucayali, fue ubicado con vida: organización desmiente fallecimiento

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras difundirse la versión sobre el supuesto asesinato del líder ashéninka Américo Pascual Tumisha, se confirmó que el dirigente se encuentra con vida. A raíz de su supuesta muerte. Fuentes confirmaron a Exitosa que lograron ubicarlo vivo.

Además de ello, la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y videos difundidos en redes sociales precisaron el estado actual del representante amazónico y que todo se habría originado por una confusión en la interpretación de un mensaje recibido por un familiar.

ORAU se pronunció y aclaró el caso

La Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que abordó, entre otros puntos, la información errónea sobre el presunto fallecimiento de Américo Pascual Tumisha.

ORAU se pronunció y aclaró el caso

La Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que abordó, entre otros puntos, la información errónea sobre el presunto fallecimiento de Américo Pascual Tumisha.

En el punto N.° 2 del documento publicado por la ORAU , se aclara la desinformación difundida sobre el presunto asesinato del líder ashéninka. Debido a su cercanía con la zona, la organización pudo confirmar que el líder se encuentra con vida.

Punto N°2 del comunicado donde desmienten la muerte de Américo Pascual Tumisha

Se difundió video de Pascual Tumisha

Además, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a Américo Pascual Tumisha con vida en la comunidad nativa de Onconashari, de donde es originario.

Asimismo, Pascual Tumisha confirmó que pobladores y personas externas intentaron comunicarse con su hermano Laureano, quien finalmente lo encontró realizando sus labores cotidianas dentro de su vivienda.

"Ya me han visto ya, ¿qué andan engañando? (...) Yo estoy aquí tranquilo, acá en mi casa. Si estuviera yo muerto tendría que venir para que evalúes. No anden engañando, todavía no me he ido allá (a reclamar), tengo que hacer cosas en mi casa. (...) Yo he visto a mi hermano, Laureano, que vino a buscarme allá abajito trabajando...", afirmó.

No obstante, la aclaración sobre su estado no descarta que los comuneros de esta zona de Yurúa, ubicada en la frontera entre Perú y Brasil, puedan estar expuestos a nuevas amenazas, debido a la presencia de actividades ilícitas en el sector.

Tras difundirse la versión sobre el supuesto asesinato del líder ashéninka Américo Pascual Tumisha, se confirmó que el dirigente se encuentra con vida. A raíz de su supuesta muerte, Se presume que se trataría de una confusión por parte de su entorno.