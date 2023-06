Ica: Congreso aprueba nombramiento de docentes contratados

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 1587, que autoriza el nombramiento a docentes con más de 3 años contratados.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Gálvez (PP), explicó que el objetivo de esta iniciativa es permitir de forma excepcional la designación de profesores contratados en educación primaria regular que hayan obtenido una plaza bajo concurso público.

Luna Gálvez informó que están incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley los profesores contratados en educación primaria regular con más de tres años de servicio

El dirigente regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en Ica, el profesor Víctor Morales, explicó que esta decisión no ayuda a los docentes y puede crear una crisis entre los maestros.

Asimismo, Morales criticó la nueva ley y aseguró que la aplicación de la misma no será inmediata, debido a que no se posee el presupuesto necesario para ejecutarla.

"¿Dónde queda el criterio de la meritocracia? Hasta ahora no tenemos todavía acceso completo a este proyecto de ley, pero creemos que esta aplicación no es inmediata en el lugar porque no tiene presupuesto y no sabemos si va a interferir en lo que se está haciendo, pero desde ya no es oportuna y ni recomendable que se apruebe en este año". agregó.