Actriz brasileña de cine para adultos falleció a los 28 años: Productora peruana se despidió de la artista

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la industria del cine para adultos peruana, tras el repentino fallecimiento de la actriz Victória Beatriz a los 28 años. Por tal motivo, la productora Inka Productions, le dedicó un video en redes sociales, recordando los diversos trabajos que realizaron juntos.

¿Qué ocurrió con la actriz brasileña?

De acuerdo a diversas versiones en redes sociales, la artista de contenidos para mayores de 18 años, ingresó a un centro médico, días previos a su deceso, que se confirmó el martes 5 de agosto. Allegados y administradores de sus canales oficiales, indicaron que luchaba contra problemas físicos y mentales.

"Quienes siguieron su trabajo la vieron compartir sus problemas de salud mental en redes sociales. Beatriz está libre de su sufrimiento y en manos de Dios. Que su fallecimiento nos recuerde la urgencia de cuidar la salud mental de las mujeres en esta industria.", reza el mensaje en sus perfil de X que confirmaba su partida.

Publicaciones en X desde su cuenta.

Tras el primer comunicado, la cuenta de Victória Beatriz precisaba que otro grupo de galenos se encargó de corroborar sobre su muerte. Tras ello, procedieron a desconectarla del respirador artificial y el aparato que verificaba su ritmo cardiaco.

"Les informamos que el segundo equipo médico confirmó hoy la muerte cerebral de Beatriz. En Brasil, la insuficiencia cerebral se considera legalmente la muerte, y el protocolo para desconectar las máquinas se implementó alrededor de las 17:00", sostiene el anuncio.

Inka Productions se despidió con sentido mensaje

Una vez conocido el fallecimiento de la actriz brasileña, la productora con la que colaboró últimamente, le dijo adiós. En su publicación en Instagram, la recuerdan con alegría y su calidez humana. Del mismo modo, brindaron los respetos a sus familiares por la pérdida de su ser querido.

"La familia Inka Productions está profundamente conmovida por la partida de nuestra querida Vitoria Beatriz. Su alegría, su calidez y la luz que transmitía en cada momento dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla. Enviamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia", manifiesta.

El comunicado de la productora.

Los allegados informaron en redes que pronto publicarán el certificado de defunción y la identidad de Vitória. Esto, por el motivo de que hay personas que han cuestionado la veracidad de su deceso.

De esta forma, el cine para adultos en la región pierde a una actriz que había ganado relevancia en los últimos meses. Al parecer, problemas de salud mental fueron los causantes de su fallecimiento.