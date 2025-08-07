Malas noticias para André Carrillo: Jugador será operado de complicada lesión ligamentaria

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

André Carrillo venía atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos en los últimos años desde que fichó por Corinthians a mitad del 2024. Incluso, esto se vio reflejado en los últimos encuentros de la Selección Peruana donde claramente fue de los mejores mostrando por momentos ese fútbol que encandiló a los hinchas.

Lamentablemente, esta racha positiva se ve obligada a detenerse luego que sufriera una complicada lesión ligamentaria en el último encuentro ante Palmeiras jugado este miércoles 6 de agosto por los octavos de final de la Copa de Brasil.

André Carrillo debe ser operado tras sufrir lesión

Durante el partido con el 'Verdao', que ganaron 2-0 y obtuvieron su boleto hacia los cuartos de final de dicha competición, André Carrillo chocó con Agustín Giay y cayó al campo de juego de mala manera por lo que luego de varios minutos tuvo que ser cambiado en camilla con evidentes gestos de dolor.

Lamentablemente, este jueves Corinthians emitió un comunicado donde confirmó la lesión del integrante de la Selección Peruana señalando también que deberá ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas para iniciar un largo proceso de recuperación.

"André Carrillo fue diagnosticado con una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo y será operado en los próximos días", indicó el club paulista en su web.

Atualização médica: André Carrillo e Memphis Depay.



Saiba mais 👉🏽 https://t.co/SkYlLCNWOd pic.twitter.com/lrBsoyn1Se — Corinthians (@Corinthians) August 7, 2025

¿Qué dijo el DT de Corinthians?

Tras el final del partido, Dorival Junior, entrenador de Corinthians, fue consultado sobre las dolencias tanto de Memphis Depay como de la 'Culebra' Carrillo quienes habían sido cambiados por dolencias durante los 90 minutos.

El experimentado entrenador fue cauteloso en todo momento ya que aún no contaba con los exámenes médicos correspondientes que confirmen las lesiones. Sin embargo, señaló que cuando vio salir al jugador peruano este no podía mover su pie de forma natural lo cual le generó una preocupación.

"Todavía es pronto para decir algo, pero Memphis seguramente tuvo un problema un poco más complejo. Carrillo estuvo lastimado, y creo que fue una lesión en ese momento; no podía mover la pierna, si no recuerdo mal, y se cayó encima. Yuri, creo que no es nada", expresó a los medios.

Es importante precisar que con esta dolencia el jugador formado en Alianza Lima quede fuera de las próxima convocatoria de la Selección Peruana para las fechas finales de las Eliminatorias en septiembre.

De esta manera, Corinthians informó que André Carrillo deberá ser operado tras sufrir una lesión ligamentaria en uno de sus tobillos.