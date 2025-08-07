Bacteria 'come carne' cobra vidas en Estados Unidos: ¿Cómo se contrae y qué se sabe de ella?

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Una bacteria que ha encendido las alarmas en la salud pública en Estados Unidos y que ya ha causado el fallecimiento de hasta ocho personas. La infección puede ser letal tan solo por haber consumido alimentos crudos o haberse expuesto al mar.

Bacteria 'come carne'

La bacteria 'Vibrio vulnificus' o también conocida como bacteria 'come carne' recibe este nombre por su afectación a la piel y porque puede provocar la muerte de sus tejidos rápidamente. Este virus ataca principalmente a la fascia, un tejido subcutáneo que rodea los músculos, nervios y vasos sanguíneos, y provoca una grave inflamación que debe ser tratada inmediatamente. Luego de contraerlo, el tratamiento consta en antibióticos y hasta una intervención quirúrgica para extraer la zona infectada.

La transmisión de esta virus se puede dar de dos formas: el consumo de mariscos crudos o mal cocidos o por el contacto del mar con heridas abiertas. Se advierte que sus síntomas pueden progresar rápidamente por lo que al tener sospecha de haber contraído esta bacteria es importante buscar atención médica. Entre los principales síntomas presentados se encuentran:

Fiebre y escalofríos.

Baja presión arterial

Enrojecimiento o sarpullido en la piel

Náuseas, vómito y diarrea.

Aceleración del ritmo cardíaco.

Entre las personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar una grave infección provocada por este microorganismo son: personas con alteración en el sistema inmunológico, problemas vasculares, obesidad, diabetes, cáncer o en gestación.

Ya cobró muertes en Estados Unidos

Durante los meses de mayo y octubre, temporada de primavera y verano en el país americano, se presentaron la mayor cantidad de casos de 'vibrio valnificus'. La presencia de este virus suele encontrarse en ambientes cálidos, principalmente, en el agua de mar cuando esta se torna más cálida.

De enero a agosto del 2025, esta bacteria ya ha causado la muerte de al menos ocho personas y el número de infecciones detectadas ascendieron a más de 30. Los principales estados afectados fueron Florida y Luisiana en donde se reportaron 4 decesos por cada estado, según informó los Departamentos de Salud estatales del país.

La infección contraída por la bacteria 'vibrio valnificus' o mejor conocida como bacteria 'come carne' ya ha causado temor en Estados Unidos. Esta infección se puede dar principalmente por comer consumir mariscos crudos y su periodo de contagio aumenta en las temporadas más cálidas. Debido a que la infección puede avanzar rápidamente es importante acudir a una tratamiento médico.