Dina Boluarte ratifica soberanía del Perú sobre Santa Rosa de Loreto: "No hay nada que tratar con Colombia"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dina Boluarte finalmente se pronunció sobre las polémicas declaraciones que hizo Gustavo Petro días atrás donde acusó al gobierno peruano de apropiarse de parte del territorio colombiano en la Amazonía.

Desde Japón, la presidenta de la República aseguró que no existe ningún tipo de conflicto limítrofe con el vecino país ya que la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa pertenecen al Perú de acuerdo a lo que dictan los tratados internacionales.

Dina Boluarte descarta conflicto limítrofe con Colombia

Con un tono muy calmado y detallando que se encuentra en Japón para ratificar acuerdos comerciales, Dina Boluarte primero agradeció el respaldo de diferentes personajes políticos quienes han salido a condenar las declaraciones de Gustavo Petro.

Luego, la mandataria mencionó el tratado firmado en 1922 el cual deja en claro que la isla Chinería pertenece al territorio peruano. A su vez, indicó que este acuerdo se ratificó en 1934 por lo que no hay ningún tema que tratar con Colombia a pesar de que el jefe de Estado colombiano indicó lo contrario.

"Decirles que mantengamos la calma y estemos unidos. La soberanía nacional no está en conflicto, no está pendiente de tratar. Así lo dice el tratado del año 1922 y su reconfirmación con el protocolo de Río de Janeiro de 1934. En consecuencia, nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto es jurisdicción peruana por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte", inició.

🔴🔵 #LOÚLTIMO | La presidenta de la República, Dina Boluarte, descartó que haya una disputa limítrofe con el gobierno Colombia respecto a la soberanía de la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa de Loreto, debido a que los tratados lo establecen como territorio de nuestro... pic.twitter.com/JcgLMyB7PL — Exitosa Noticias (@exitosape) August 8, 2025

Todo está en paz con la región

En esa misma línea, Boluarte Zegarra continuó con su mensaje al país señalando que los habitantes de Leticia y Santa Rosa saben que este distrito siempre ha pertenecido al Perú y remarcó que no hay nada que dialogar con su similar colombiano.

Finalmente, hizo un llamado a la calma ya que no hay motivos para crear tensiones entre ambas naciones.

"Los hermanos que están en Leticia y sobre todo nuestros compatriotas que están en Santa Rosa así lo sienten y nosotros como gobierno estamos en la soberanía desde hace más de un siglo. Mantengamos la calma y no hay porque ponerse en sobresalto porque no hay ningún motivo, menos un tema pendiente limítrofe con nuestros vecinos en la región", añadió.

De esta manera, Dina Boluarte se pronunció desde Japón en medio de las tensiones entre Perú y Colombia señalando que no hay nada que discutir con el gobierno de Gustavo Petro.