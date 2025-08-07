Christian Cueva lanza INESPERADO mensaje tras supuesta infidelidad de Pamela López a Paul Michael

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva reapareció en sus redes sociales con un inesperado mensaje en medio de la polémica situación que atraviesa su aún esposa Pamela López por el presunto beso que le habría dado a Renzo Spraggon, pese a que mantiene una relación con Paul Michael.

Renzo Spraggon confirma "pico" con Pamela López

Macarena Gastaldo remeció la farándula peruana tras confesar ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme', que Pamela López le habría sido infiel a Paul Michael, con el modelo y fisicoculturista argentino, Renzo Spraggon en una discoteca limeña.

Tras verse envuelto en esta mediática situación, el argentino decidió romper su silencio y contar detalles de su "encuentro". Según su relato en televisión, si bien no hubo "un chape como tal", sí se dio picos con la trujillana.

Pero eso no sería todo, ya que Spraggon sostuvo lo siguiente, que pondría en aprietos su relación con el cantante: "Cuando ella me saluda fue medio pico (medios besos). Nos volvimos a saludar media hora después, ella había tomado un poquito. (...) El novio (Paul Michael) se va al baño. Ella me llama. Me dice: 'Ven', me agarra la mano, me acerco y me dice: 'tú me gustas mucho'. Y yo le digo: 'bueno, entonces cuadremos algo para vernos'".

Incluso, sostuvo que empezó a coordinar con la mánager un "encuentro caleta" con la todavía esposa de Christian Cueva, futbolista quien juega actualmente para el club Emelec de Ecuador.

Christian Cueva tras confirmarse beso de su ex con Spraggon

Debido a esta situación, es que muchos se preguntan cuál sería la reacción de la expareja de Pamela López, nos referimos al 'pelotero' también conocido como 'Aladino'. ¿Por qué? Como se recuerda, ambos se encuentran envueltos en un conflicto legal, luego de que la influencer acusara a 'Cuevita' de no pasar pensión para sus tres hijos e incluso, no tener intención de darle el divorcio.

Es así como los seguidores de estos personajes de la farándula local, no tardaron en revisar las redes sociales del futbolista, llevándose una gran sorpresa. Tal parece que a Christian le tiene sin cuidado la vida sentimental de su aún esposa y así lo demostró al repostear una historia de quien parecería ser su nutricionista.

En el post, se puede ver las recomendaciones que le da el profesional para poder tener una alimentación saludable. "A comer siempre saludable, Christian Cueva", se lee en el mensaje.

Christian Cueva y su inesperada publicación por polémica de Pamela López con Renzo Spraggon.

De esta manera, luego de que Renzo Spraggon revelara detalles del supuesto "beso" con Pamela López en ausencia de Paul Michael, Christian Cueva sorprendió a sus seguidores con un inesperado mensaje en su cuenta de Instagram.