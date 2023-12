Intento de feminicidio en Áncash: Juez libera a agresor porque no tenía antecedentes y víctima presentaba lesiones "leves"

Marcia Wollmann, la joven que fue agredida brutalmente por su pareja en Áncash, denunció en Exitosa que el juez liberó a su agresor bajo el argumento de que él no contaba con antecedentes y ella presentaba lesiones "leves".

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, la víctima reveló que el médico legista que la examinó confirmó que sus lesiones eran graves y dio cuenta de la presencia de los grandes hematomas. Sin embargo, el juez encargado no habría tomado en consideración su evaluación.

De acuerdo a Wollmann, el fiscal encargado de su caso, Rodrigo Huerta, habría presentado una acusación que le permite salir en libertad, cumpliendo únicamente servicio comunitario. Esto habría provocado que el juez dicte una sentencia correspondiente al pedido.

La liberación del agresor, identificado como Renzo Zúñiga, ha dejado a Marcia y a su familia atemorizados, ya que el sistema judicial argumenta que es la primera vez que enfrenta cargos y carece de antecedentes penales. La víctima, temiendo represalias, había evitado denunciar previamente debido a amenazas de difusión de videos íntimos.

"Tenía miedo. No lo denuncié antes porque me decía si yo hablaba, él iba a sacar videos íntimos míos, me iba a extorsionar con eso", explicó.

Ante esta situación, Marcia ha solicitado garantías para su vida, pero la liberación de Zúñiga plantea interrogantes sobre la efectividad de dichas medidas. Además, la fémina exhortó a una revisión exhaustiva del caso, enfatizando la necesidad de imponer una sanción más severa al agresor para prevenir futuros episodios de violencia.

"Él frecuenta los mismos lugares donde vivimos. Eso me hace no salir, que increíble que la justicia lo ponga en libertad a él y sea yo quien no pueda salir. (...) Ya he pedido garantías, recién ayer me las han dado", mencionó.