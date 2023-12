Callao: un adolescente muerto y cinco heridos dejó balacera en quinceañero

Un adolescente muerto y cinco heridos fue el saldo que dejó una sangrienta balacera en un quinceañero en el Callao. El episodio se dio de forma repentina y la familia afectada desconoce el motivo del ataque.

El incidente ocurrió en la ampliación de la unidad modelo 'Callao Sur', donde un total de seis sujetos ingresaron a la fiesta y realizaron al menos 20 disparos contra los asistentes a la celebración. La familia desconoce el motivo del ataque.

"No entendemos por qué. Nuestros no tenemos problemas con nadie, el quinceañero era un quinceañero familiar. No entendemos por qué ensañarse así, de tal manera, con estas personas, porque todos son menores de edad, salvo mi hijo, que es un niño con retardo mental, que tiene 29 años, pero es como un niño, y él quiso acompañar a su prima", declaró la señora Patricia Mejía, familiar de las víctimas.