ARMYs peruanas se unen para apoyar a familias afectadas por los incendios forestales en Cusco

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ante los incendios forestales que vienen ocurriendo en diversas regiones del país entre las que figura Cusco, las ARMYs, término con el que se denomina a las fanáticos del grupo coreano BTS, han demostrado ser solidarias y unirse en un proyecto mediante el cual buscan ayudar a las familias afectadas por esta emergencia.

ARMYs peruanas presentan su proyecto 'Yet To Give Peru'

Luego de la emoción generada por los tres recitales que brindó la agrupación de K-pop en el estadio San Marcos como parte de su tour 'Arirang' marcando así su primera vez en nuestro país, un grupo de fans de la banda asiática han impulsado una iniciativa a la que han denominado 'Yet To Give Perú'.

A través de este campaña solidaria las jóvenes buscan recaudar fondos con la finalidad de brindar apoyo a los damnificados por los siniestros que se suscitan en territorio cusqueño y en otros puntos del país con la que aseguran demostrar que ser ARMY es también "compartir, acompañar y tender una mano a quienes más lo necesitan.

Así lo han dado a conocer mediante las redes sociales oficiales de este proyecto que hasta el momento en su cuenta oficial de Instagram cuenta con cinco publicaciones entre videos y post en el que brindan mayores detalles de la misión de propósito ante la emergencia por los incendios forestales.

"Nuestro amor también se demuestra con acciones. Este proyecto nace del amor que sentimos por BTS y de los valores que nos inspiran: la solidaridad, la empatía y el deseo de ayudar a quienes más lo necesitan", se lee en una de sus publicaciones.

En ese sentido, acotaron que ante lo que viene sucediendo en Cusco y otras zonas afectadas del Perú, quierene demostra que su amor por BTS "también puede expresarse de otra manera", haciendo el bien, tendiendo una mano y llevando esperanza a quienes lo necesitan, incluidos los animales.

Un dato no menor es que todo hace indicar que este acto solidario ha generado gran repercusión y apoyo inmediato debido a que según reportaron las fans la recaudación de dinero ya superó los S/2000.

SERFOR reporta 132 incendios forestales en el país

De acuerdo al mapa interactivo que ha presentado recientemente el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) se han registrado 318 focos de calor. Asimismo, se han confirmado que hay 132 incendios forestales, de los cuales 56 están activos, 3 ya fueron controlados y 73 fueron extinguidos.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Según el mapa interactivo del Serfor, se registran 318 focos de calor. Asimismo, se han confirmado 132 incendios forestales, de los cuales 56 permanecen activos, 3 están controlados y 73 han sido extinguidos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 13, 2026

En síntesis, las ARMYs peruanas, fanáticas del grupo surcoreano BTS, han sumado esfuerzos para apoyar a las familias damnificadas por los incendios forestales que se vienen registrando en Cusco y en otras zonas del país. Esta iniciativa que lleva por nombre 'Yet To Give Perú'.