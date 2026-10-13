Jazmín Pinedo sorprende con fuerte donación por los incendios forestales en Perú: "Se necesita apoyo"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jazmín Pinedo dejó de lado las cámaras para sumarse a una causa urgente. La 'Chinita' se mostró afectada por los incendios forestales que vienen golpeando distintas regiones del Perú y decidió apoyar con una fuerte donación a quienes están en primera línea de respuesta.

Jazmín Pinedo ayuda a bomberos

Jazmín Pinedo usó sus redes para anunciar que decidió sumarse y colaborar tras conocer la gran labor de Perú Pendiente, organización que busca reunir fondos para equipar a quienes combaten los incendios forestales.

La conductora de Más Espectáculos realizó una donación de más de S/16 mil y explicó que su vínculo con Junín hizo que esta situación la tocara especialmente, pues vivió varios años en dicha región.

"Hay lugares a los que uno les guarda cariño para toda la vida y Junín es uno de ellos para mí. Viví muchos años allí y me entristece bastante lo que viene ocurriendo por los incendios. Es por eso que he decidido hacer un esfuerzo para poder sumarme y ayudar", expresó en un video.

Pinedo también admitió la profunda tristeza e impotencia que sintió al ver los estragos de los incendios en Junín y distintas regiones. Así, decidió dejar la preocupación atrás para sumarse a la ayuda.

Donación alcanzó primera meta

El aporte de Jazmín Pinedo no pasó desapercibido. Perú Pendiente agradeció públicamente su colaboración y confirmó que, junto con las contribuciones de otras personas, lograron alcanzar los S/50 mil destinados a equipar a los bomberos de Cusco.

"Gracias, Jazmín Pinedo. Tu donación de más de S/16,000, junto al aporte de muchas personas, nos permitió alcanzar esta primera meta para equipar a los bomberos", señaló la organización en su publicación.

Pero la preocupación de la 'Chinita' va más allá de una sola región. La conductora también expresó su dolor por las familias que vienen perdiéndolo todo, los animales afectados y los espacios naturales que están siendo destruidos por el fuego.

"Soy una amante de la naturaleza y hay lugares tan maravillosos que se están destruyendo, familias que lo están perdiendo todo y animales sufriendo las consecuencias", agregó.

Jazmín Pinedo pide más apoyo

Además de aportar más de S/16 mil, Jazmín Pinedo usó sus plataformas digitales para animar a sus seguidores a colaborar con Perú Pendiente, buscando seguir reuniendo fondos para llevar ayuda a más lugares azotados por los incendios.

"Yo ya colaboré y espero que más personas también puedan hacerlo. Hay una nueva meta y seguro que uniéndonos puede lograrse, ¡se necesita apoyo urgente para que el fuego cese!", escribió en Instagram.

Así, Jazmín Pinedo dio una gran sorpresa al entregar una donación superior a los S/16 mil para los bomberos que enfrentan los incendios forestales. La conductora también pidió a sus seguidores unirse para ayudar a las zonas golpeadas.