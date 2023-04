Trujillo: Falleció hombre luego de ser atacado por cuatro perros pitbulls

José Elías Gutiérrez Alfaro, de 59 años de edad, falleció el último jueves tras una larga lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, en La Libertad, por la gravedad de las heridas producto del feroz ataque recibido por cuatro perros pitbulls, el hombre estuvo internado durante 13 días.

De acuerdo a fuentes del hospital donde estaba internado el ciudadano mochero, tenía los brazos destrozados y en las pantorrillas también presentaban heridas muy profundas, según los médicos que lo atendieron, su salud dependía de un milagro y todo el personal a cargo hicieron todo lo humanamente posible para salvar su vida.

Don José Elías Gutiérrez Alfaro, era un ciudadano muy respetado y querido en el distrito de Moche y los vecinos y amigos que lo conocieron mostraron pesar por su partida, asimismo lamentaron que existan personas que, a pesar de saber de la peligrosidad de los perros pitbulls, insistan en criar a más de uno y que los saquen a la vía pública sin bozal.

Recordemos que fue el pasado viernes 24 de marzo por la tarde, que el ciudadano mochero, José Elías Gutiérrez Alfaro, caminaba tranquilamente por las calles del distrito de Moche, cuando repentinamente cuatro perros pitbulls lo agredieron sin razón alguna.

El ataque de los perros fue presenciado por varios testigos que aterrorizados no encontraban la forma de liberar a don José Elías de los enfurecidos animales; minutos después, el hombre quedo tendido en un charco de sangre con brazos y piernas ligeramente destrozados y en un intento por salvarle la vida, lo trasladaron hasta el Hospital Belén de Trujillo.

Los vecinos del distrito de Moche, exigen que se sancione al dueño de los perros pitbulls y que exija que asuma su responsabilidad frente al ataque y el fallecimiento de José Elías Gutiérrez Alfaro.

"Señorita, guarde en reserva mi nombre para que no me pase nada, esas personas que crían los perros pitbulls también son violentos, uno no los puede decir nada y sacan a sus peligrosas mascotas a la calle sin cadena ni bozal, en varias oportunidades varios niños se salvaron de milagro del ataque de estos perros, deberían prohibir que los saquen en zonas donde hay personas transitando, sobre todo en los parques", dijo un vecino de Moche.