Vecinos se declaran la guerra por la colocación de un muro de tierra en El Porvenir

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los vecinos de la cuadra nueve y diez de la avenida Wiracocha en el Sector Río Seco, distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, se han declarado la guerra por un muro de tierra que ha sido colocado en una de las avenidas principales por un grupo de ciudadanos que buscaban proteger sus viviendas de los huaicos.

Este problema, según indican una parte de los vecinos lleva más de dos semanas y hasta la fecha la Municipalidad Distrital de El Porvenir, no ha podido retirar la tierra por la intervención de un grupo vecinos que se oponen por temor a que siga lloviendo y nuevamente se produzca huaicos e inundaciones.

Corrieron a trabajadores

Anteriormente, ante el pedido de Exitosa, la Municipalidad del Distrito de El Porvenir, dispuso de maquinaria y de personal para retirar los muros de tierra que llega a más de tres metros de altura, pero los vecinos impidieron que liberen la vía golpeando con piedras y a los trabajadores.

"Los que pusieron la tierra se tiraban frente a la maquinaria y atacaban a los trabajadores, por eso nosotros tenemos miedo", señaló una madre de familia de la cuadra diez.

El otro bando

Por otro lado, los vecinos de la cuadra nueve se pronunciaron al respecto e indicaron a través de Exitosa, que el motivo de su impedimento para retirar todo el desmonte es que temen más inundaciones ante la activación de la quebrada San Idelfonso, la que se encuentra muy cerca de la zona, por ese temor aseguran que solo buscan "protegerse".

"Nosotros no vamos a sacar el muro de tierra porque es nuestra seguridad, el día de las lluvias se ha activado la quebrada San Idelfonso y ha sepultado la mitad de nuestras viviendas, lo hemos perdido todo y nadie ha venido a ayudarnos" manifestó una moradora del lugar.

En la avenida Wiracocha, son alrededor de 30 familias que hasta la fecha no reciben la visita de las autoridades para brindar una solución y evitar más confrontaciones entre vecinos.

"Los otros vecinos son inconscientes, el polvo nos perjudica a todos, aquí también hay niños, yo como comerciante he perdido todo, mi material de calzado lo he perdido y no podemos dejar desprotegidas nuestras viviendas, ambas cuadras nos afectamos" indicó una madre de familia entre lágrimas.

Piden muro

Ante este enfrentamiento que hasta la fecha no tiene solución, los vecinos han propuesto que el alcalde distrital Juan Carranza, disponga de material para la construcción de un muro de concreto y el polvo de la tierra no afecte a la salud de los otros vecinos de la zona.

"Exigimos que el alcalde venga a resolver esta pelea entre vecinos, que nos traiga una solución como por ejemplo construir un muro, o de nuevo el huaico llevará nuestras casas, ahora sigue lloviendo y cualquier rato se desborda la quebrada", dijo una de las moradoras del lugar.