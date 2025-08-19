¿Se disculpó? Actor de 'AFHS', Paul Vega, reaparece en redes tras rechazar saludo de niña con habilidades especiales

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor Paul Vega, conocido por su papel de 'Koky Reyes' en la serie 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS) reapareció en sus redes sociales tras los duros cuestionamientos en su contra por, aparentemente, negarse a saludar a una niña con habilidades especiales.

Actor de 'AFHS' habría esquivado saludo de una niña

Paul Vega Fourage es un actor, presentador de televisión y exmúsico peruano conocido por su participación en la serie 'AFHS' que actualmente estaría en el 'ojo de la tormenta' tras la difusión de un video en el que se le ve, aparentemente, esquivar el saludo de una niña con habilidades especiales durante lo que sería un meet and greet organizado en un evento público.

Según la escena, el artista ignora y aleja con una mano a la menor que buscaba tomarse una foto con él a la salida de una grabación en Ancón. La madre de la pequeña solicitó al personal de seguridad acercarse a Paul, pero él optó por seguir su camino sin responder el saludo de su fan, dejándola con un gesto de tristeza. " Es niña especial, no me la botes ", exclamó la progenitora de la niña.

La reacción del popular 'Koky Reyes' generó duros cuestionamientos en su contra por parte de usuarios en la famosa plataforma china de TikTok, quienes lo calificaron como un acto "indolente" y carente de empatía.

Paul Vega y su publicación tras críticas en redes sociales

Esta situación generó que Paul Vega sea duramente criticado por sus fanáticos, quienes están a la espera de su pronto pronunciamiento sobre el tema. Sin embargo, hasta el momento lanzó una publicación en su cuenta de Instagram que dejó a todos desconcertados, ya que esperaban una disculpa sobre lo ocurrido con la menor.

El actor de 'AFHS' optó por promocionar su nueva película como director, 'Astronauta' y las funciones disponibles del pasado lunes 18 de agosto en la cadena de Cineplanet. Con ello, hasta el momento, dejaría en claro que está enfocado en sus proyectos artísticos, ya que también habría optado por limitar los comentarios de algunos de sus post relacionados con este film.

Muchos esperan que en las próximas horas o días, Paul Vega pueda responder sobre su accionar públicamente, especialmente hacia la niña con habilidades especiales.

Publicación y accionar de Paul Vega tras críticas por esquivar saludo a niña con habilidades especiales.

De esta manera, Paul Vega, actor de 'AFHS' repareció en sus redes sociales en medio de los cuestionamientos en su contra por, aparentemente, rechazar el saludo de una niña de habilidades especiales.