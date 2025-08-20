Christian Cueva lo volvió a hacer: 'Aladino' habría estado en fiesta de casi 18 horas con jugadores de Emelec

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

No pasó mucho tiempo para que Christian Cueva se viera envuelto en un escándalo extradeportivo tras su llegada a Emelec. Esta vez, el futbolista peruano fue acusado de estar en una fiesta con un grupo de jugadores de su club luego una victoria en Superliga Pro de Ecuador.

Christian Cueva envuelto en escándalo en Emelec

De acuerdo a la revelación de la prensa ecuatoriana, todo se dio el domingo 17 de agosto en la casa de un arquero del plantel eléctrico alrededor de las 11 de la noche. Ahí, los futbolistas decidieron celebrar la victoria por 1-0 ante Técnico Universitario que les sirvió para salir de las últimas posiciones de la tabla.

Los vecinos revelaron que durante casi 18 horas, ya que la fiesta habría durado hasta la tarde del lunes, se escuchó ruidos, música a todo volumen y el apellido de varios jugadores. Entre los señalados están Christian Cueva, José Angulo y entre 10 a 12 jugadores que fueron parte de esta celebración descontrolada en un barrio privado de Guayaquil.

Plantel de Emelec entrenó este miércoles en el predio del club.

De acuerdo a las versiones de los residentes de este condominio, una camioneta negra llegó hasta dicha propiedad con mujeres que de inmediato fueron recibidas por uno de los futbolistas. Además, durante las casi 24 de fiesta sobró el licor y la comida considerando que el lunes 18 tenían día libre.

Justamente, un directivo de Emelec señaló que los jugadores no habrían cometido falta alguna ya que se encontraban en su día de descanso. Recién el martes se reincorporaron a los entrenamientos pensando en el encuentro del fin de semana ante Independiente del Valle.

Christian Cueva responde a acusaciones

En medio de la polémica, Christian Cueva se comunicó con el Diario Extra de Ecuador para desmentir su presencia en dicha celebración junto con jugadores de Emelec. Sin embargo, las imágenes publicadas por este tabloide dejan mal parado al futbolista con pasado en Alianza Lima.

"Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que continúe, esperamos que las condiciones económicas sigan siendo favorables para que este jugador permanezca en el plantel", indicó el presidente del elenco eléctrico hace poco más de un mes cuando fue consultado sobre una posible renovación de 'Aladino'.

De esta manera, Christian Cueva habría sido parte de una fiesta descontrolada con un grupo de jugadores de Emelec el pasado domingo. Todo ocurrió luego de la victoria por 1-0 a Técnico Universitario con la que repuntaron en el torneo ecuatoriano.