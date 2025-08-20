Chimbote: INPE confirma el fallecimiento de un interno de 28 años tras un incendio generado en el establecimiento penitenciario

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó el fallecimiento de un interno del Establecimiento Penitenciario Chimbote, en un incendio ocurrido la tarde del lunes 18 de agosto, en el segundo piso del centro reclusorio.

La institución adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reveló la identidad de la víctima, siendo esta, Diego David Luna Gómez (28), quien perdió la vida por inhalar el humo tóxico en el área del baño.

Detalles de lo ocurrido

El INPE comunicó que el siniestro ocurrió a las 7:18 p. m. del lunes 18 de agosto. De acuerdo con su versión, tras controlar la emergencia originada en el ambiente 29 del establecimiento penitenciario, agentes de de seguridad hallaron al interno en estado de inconciencia, por lo que inmediatamente procedieron a auxiliarlo y trasladarlo en la ambulancia del penal al Hospital La Caleta de Chimbote.

El prontuariado ingresó al nosocomio con quemaduras en el rostro y manos, siendo hospitalizado en la Unidad de Trauma Shock, perdiendo la vida la tarde del martes 19 de agosto, aparentemente por las quemaduras sufridas en su cuerpo.

Asimismo, desde el INPE mencionaron que el personal penitenciario comunicó el hecho al Ministerio Público desde un inicio, a fin de que realicen todas sus diligencias de acuerdo a Ley.

No descartan intento de suicidio

El INPE también reportó que tras la evacuación del interno, procedieron a revisar el ambiente 29, verificando que Diego David Luna Gómez se encontraba solo en su celda, ya que horas antes había sido aislado por una falta disciplinaria.

La institución maneja la hipótesis de que se habría autolesionado y que habría prendido fuego al colchón y otros objetos que se encontraban en el ambiente del mencionado establecimiento penitenciario.

Su fallecimiento se registró a las 3:30 p. m. del martes 19 de agosto y a las 8:50 p. m. el cadáver fue llevado a la Morgue Central del Instituto de Medicina Legal de Nuevo Chimbote, para la respectiva necropsia de ley.

Frente a esta situación, el INPE asevera que brindará las facilidades a las autoridades competentes para las investigaciones respectivas. Además, dispuso que la Oficina de Asuntos Internos se constituya al recinto penitenciario para las indagaciones pertinentes y establecer responsabilidades si fuera el caso.

De esta manera, el INPE comunica el lamentable fallecimiento del interno de nombre Diego David Luna Gómez. El origen de su deceso se sabrá oficialmente en las próximas horas.