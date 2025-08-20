¿Feriado largo desde el viernes 29 de agosto en todo el Perú? Esto es lo que indica El Peruano

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 30 de agosto será un feriado en todo el Perú, pero ¿se podrá descansar también el viernes 29, creando así un feriado largo? Consulta todos los detalles en esta nota, incluyendo lo que informa el diario oficial El Peruano.

¿El 29 de agosto será feriado en Perú?

Este mes de agosto, según el calendario oficial del Estado los feriados nacionales para el descanso de todos los peruanos comenzó el miércoles 6 y se espera el próximo sábado 30 en homenaje a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América que desde temprana edad decidió consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños.

Sin embargo, surge la duda e incertidumbre si es que un día antes a esa última fecha, es decir, el 29 de agosto, también sería declarado día no laborable, para que así podamos disfrutar de un feriado largo y aprovecharlo para viajar al interior del país solos o con nuestros seres queridos. En ese marco, revisando el diario El Peruano, el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM descartaría absolutamente esta opción.

Según el artículo 1 de dicho decreto, los días no laborables en el sector público, a nivel nacional, son los siguientes:

Viernes 2 de mayo de 2025.

Viernes 26 de diciembre de 2025.

Viernes 2 de enero de 2026.

Con ello, se dejaría claro que este 29 de agosto es considerado como una jornada laboral ordinaria, tanto para empleados públicos como privados.

El 30 de agosto SÍ es feriado

Por otro lado, recuerda que el sábado 30 de agosto sí está confirmado como feriado nacional en honor a la Festividad de Santa Rosa de Lima, garantizando un día libre para todos los peruanos.

Ese día, los trabajadores deben descansar y percibir su remuneración habitual, tal como lo indica el Decreto Legislativo 713, norma que consolida la legislación sobre los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. ¿Pero qué pasa si te toca laborar? Según lo expuesto por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tienes derecho a recibir el triple de tu remuneración diaria, siempre que no se te otorgue un día de descanso compensatorio.

Los feriados que restan este 2025

Pero no te preocupes que quedan otros feriados nacionales para que puedas tomar un breve descanso de la rutina, ¡toma nota!:

Agosto

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre:

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre:

Sábado 1 de noviembre: Día de todos los Santos.

Diciembre:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, en base con el diario oficial El Peruano, se detalla que este 29 de agosto no será feriado ni día no laborable en Perú. Por lo tanto, todos tendrán que cumplir con su trabajo habitual.