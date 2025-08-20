Día Mundial de la Papa Frita: Peruanos consumen más de 15 millones de porciones anualmente

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El Día Mundial de la Papa Frita se celebra cada 20 de agosto, en diversos países. En nuestro país este alimento acompaña diversos platos típicos de nuestra gastronomía por lo que su consumo es alto. Al respecto, recientemente una reconocida aplicación de delivery develó la gran cantidad de porciones de papas fritas que las peruanos consumen cada año.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Papa Frita?

Cabe resaltar que las causas u origen de esta celebración y por qué se escogió conmemorarlo cada 20 de agosto, se desconocen. Sin embargo, la jornada se ha popularizado para rendir una especie de homenaje a esta guarnición.

La historia de este plato se remonta a hace 7000 años en América del Sur. Fue cosechada en Perú y Bolivia, por primera vez. Desde allí se fueron descubriendo sus diferentes variaciones al cocinarlas.

No obstante, el origen de la papa frita se disputa entre Francia y Bélgica. Para los franceses la creación se le atribuye a vendedores ambulantes que cortaban la papa en bastones, en París, durante el Siglo XVII. Mientras que, los belgas afirman que el invento es de Monsieur Frits.

Peruanos piden millones de porciones en Rappi

En el Perú, la papa es el protagonista de diversos platos de nuestra gastronomía. Sin embargo, la presentación que se llevado la preferencia de los peruanos son las papas. Al respecto, de acuerdo a información de AgroPerú, las personas piden millones de porciones de este producto en la aplicación Rappi.

En el marco de esta fecha, según datos de la aplicación de delivery, los peruanos solicitan más de 15 millones de porciones de papas fritas, cifra que revela que este alimento es imprescindible en la mesa.

Asimismo, se reveló que los distritos que más consumen papas fritas son Miraflores, San Isidro y Jesús María. En ellos existe una demanda que aumenta los fines de semana hasta en un 50%.

Por su parte, Stefano Delfino, Head de restaurantes de Rappi Perú, resaltó la gran relevancia que representan las papas fritas para el incremento de ventas de empresas gastronómicas.

"Las papas fritas son uno de los acompañamientos más populares entre nuestros usuarios. Más allá de ser el complemento ideal, en muchos casos son las protagonistas del plato. Para nuestros aliados, tener unas excelentes papas fritas es un factor clave que impulsa las ventas", señaló Delfino.

De esta manera, de acuerdo a información de la aplicación de delivery Rappi, los peruanos consumen más de 15 millones de porciones cada año.