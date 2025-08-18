Jefferson Farfán lanza INESPERADO mensaje tras confesión de Samahara Lobatón en 'EVDLV'

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán sorprende a sus seguidores con un inesperado mensaje que lanzó en sus redes sociales, luego de que Samahara Lobatón diera a conocer picantes detalles sobre su vínculo cuando era pareja de su madre, Melissa Klug.

Samahara Lobatón revela detalles sobre Jefferson Farfán

El último domingo, 17 de agosto, la farándula local se paralizó con las inesperadas revelaciones de Samahara Lobatón en el programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV). Pues bien, la joven influencer no dudó en responder a las preguntas relacionas con su vida privada como su relación sentimental con Bryan Torres, su expareja Youna y detalles sobre su madre Melissa Klug.

Sin embargo, como era de esperarse, un personaje conocido del espectáculo y del ámbito deportivo no tardó en ser nombrado: Jefferson Farfán, quien mantuvo una relación de 13 años con la 'Blanca de Chucuito', madre de Samahara.

La joven comenzó señalando que la 'Foquita' sí era una imagen paterna por el tiempo que estuvo con su progenitora, pero ese título estaba vacío de contenido, ya que tanto para ella como sus hermanos "no fue un papá", debido a que, aparentemente, no estaba pendiente de ellas, en comparación a la actual pareja de Melissa, Jesús Barco, quien según señaló "sí cumple el rol de un padre presente", alguien que comparte momentos y está pendiente de los hijos de la empresaria".

"Jesús todo el tiempo está: '¿cómo estás? ¿cuándo vienen? ¿vamos a comer el domingo?', cosas que demuestran que quiere estar presente. Con mis hermanos es igual. Con Jefferson no había eso", expresó en el temido sillón rojo.

Farfán lanza inesperada publicación ¿en respuesta a influencer?

Pero no todo quedó ahí, ya que la hija de Abel Lobatón reveló el extenso mensaje amenazador que Jefferson Farfán le escribió a Bryan Torres, intentando que no tengan una relación amorosa con ella hasta el punto de tratar de armarle un ampay para que lo encuentre con otra mujer.

También contó detalles sobre cómo descubrió la relación de su amiga Ivana Yturbe con el exfutbolista cuando vio a la modelo manejando el Audi rojo de la 'Foquita'. Esta situación desencadenó la ruptura de su amistad. En el marco de estas confesiones, el hijo de Doña Charo no tardó en lanzar una inesperada publicación en su cuenta de Instagram. ¿Como respuesta a Samahara?

"Mientras menos cuentes, mejor te va. Buen inicio de semana", se lee en el mensaje, que muchos calificaron como una indirecta para la joven influencer, pero que hasta el momento no ha sido confirmado como tal por parte del exjugador de Alianza Lima.

Publicación de Jefferson Farfán tras confesiones de Samahara Lobatón en el sillón rojo.

De esta manera, Jefferson Farfán sorprende al lanzar una inesperada publicación en sus redes sociales, luego de las confesiones de Samahara Lobatón en 'El Valor de la Verdad'.