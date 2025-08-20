Tragedia en Ancón: Un fallecido y un herido dejó el derrumbe de una vivienda en construcción

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una jornada de trabajo normal y hasta tranquila terminó en un terrible accidente en Ancón, cuando una vivienda en plena construcción colapsó, en el asentamiento humano Los Rosales. El hecho consternó a los vecinos y presentes al momento de lo ocurrido.

Colapso de inmueble

El lamentable accidente registrado en horas de la mañana, 09:45 a. m. aproximadamente, dejó como víctima mortal a Vicente Aguirre Gómez, de 36 años, quien trabajaba como jefe de obra en el inmueble afectado.

Según informaron testigos, Aguirre venía desempeñándose en su labor junto a tres obreros, cuando de manera repentina, la estructura cedió desplomándose sobre él y otro trabajador, mientras el resto logró escapar.

El herido fue identificado como Herber Esparraga Dávila, quien quedó semisepultado pero fue rescatados tras un arduo trabajo de parte del Cuerpo General de Bomberos del Perú. EL hombre fue trasladado hasta Hospital de Puente Piedra, donde su estado de salud es reservado.

Vecinos denuncian mala construcción

En diálogo con Exitosa, algunos vecinos denunciaron que el inmueble siniestrado estaba mal construido, se encontraba en mal estado y temían se registre algún accidente. Inclusive informaron que dieron aviso a las autoridades, pues consideraban que la vivienda no debía seguirse construyendo por estar instalada en un mal lugar.

Ello, en referencia a que el terreno donde el domicilio fue construido es de arena, por lo que no contaba con una base sólida para aguantar una estructura como la que, finalmente, se construyó.

A estas horas de la tarde se espera la llegada del representante del Ministerio Público para realizar el levantamiento de cadáver y trasladas los restos del hombre de 36 años, que era vecino y padre de familia a la Morgue Central de Lima.

Los parientes del fallecido contaron que Defensa Civil inspeccionó el lugar de los hechos durante la construcción e informaron a los dueños que el inmueble debía demolerse. Además, pidieron apoyo para los pequeños que Aguirre deja en la orfandad.

"Se le ha estado llamando a la vecina, no hemos podido todavía contactarnos con ella por esta desgracia que ha pasado. Yo lo que quiero pedir es ayuda, es apoyo, porque mi tío era el sustento de sus hijos", contó.

Por su parte, un representante del área de Defensa Civil de Ancón confirmó que la obra se estaba llevando a cabo de manera clandestina. Es por esta razón que, una vivienda colapsó mientras se realizaban trabajos de construcción, dejando un fallecido y un herido.