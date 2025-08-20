Impresionante bola de fuego iluminó cielo en Japón: Así fue el fenómeno que sorprendió a ciudadanos y se viralizó

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El cielo de Japón se vio iluminado, la noche del último martes 19 de agosto, luego que un meteoro de tonalidada azul, descrito como una bola de fuego, sorprendió a los ciudadanos por varios segundos y, como era de esperarse, se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Meteorito ilumina el cielo de Japón

Una noche como cualquier otra se convirtió en un espectáculo celestial en las regiones japonesas de Kyushu y Shikoku, luego que una intensa bola de fuego descendiera a gran velocidad dejando detrás de sí una estela llena de luminosidad que convirtió la oscuridad, por un momento, en un resplandor similar a la luz de día.

Cabe resaltar, que este fenómeno también fue apreciado en las prefacturas de Kagoshima, Miyasaki y Fukuoka. De acuerdo a cámaras de seguridad, retransmisiones en directo y diversas grabaciones particulares coinciden en que la bola de fuego apareció a las 11 y 8 de la noche (hora de Japón)

De acuerdo a testigos de Kagoshima la bola de fuego, por su resplandor, recortó con nitidez el contorno del volcán Sakurajima. Mientras que otros residentes acotaron reportaron un estruendo posterior.

Varios residentes capturaron imágenes y grabaciones del paso inmediato del meteorito por lo que no demoró en hacerse viral en las redes sociales. En dichas instantáneas y audiovisuales se observa cómo el cielo con un destello de distintas tonalidades, seguido de la desaparición de este.

¿Has visto un evento así?#Meteoro #Japón #FenómenoCeleste pic.twitter.com/af79MHRTEi — LA CRÓNICA (@lacronicacom) August 20, 2025

La interpretación científica

Los primeros análisis apuntan a que el objeto que iluminó el cielo nipón se trata de un bólido, un meteoro excepcionalmente brillante el cual se forma a partir de fragmentos de asteroides o cometas que ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad. Al respecto, este objeto se desintegró antes de alcanzar tierra firme y cabe la posibilidad que algunos restos hayan caído en el mar.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón indicó que el resplandor y la trayectoria del meteoro coincidían con el comportamiento de este tipo de fenómenos.

En tanto, astrónomos japoneses estiman que el objeto habría terminado cayendo en el mar al sur de Kyushu, sin que haya recuperado fragmentos. Cabe precisar, que la onda sónica que evidenciaron residentes de Kagoshima es compatible con la ruptura de un meteoroide grande que viaja a velocidad supersónica.

