Golpe a las transmisiones deportivas ilegales: Detuvieron al creador de 'Al Angulo TV' en Argentina

En un trabajo conjunto entre la Policía Federal Argentina y el Departamento de Investigaciones (DDI) de San Isidro, se logró la captura del creador de 'Al Angulo TV' en Entre Ríos. Identificado como Alejo Leonel Warles, conocido como Shishi', es señalado de manejar uno de los sitios piratas más populares en toda América Latina.

Policía allanó el domicilio de 'Shishi'

Los efectivos argentinos llegaron hasta la vivienda de Alejo Warles, luego del rastreo realizado. Dentro del inmueble, incautaron computadoras, teléfonos móviles y equipamiento tecnológico. Se presume que utilizaba estos equipos para realizar las transmisiones ilícitas.

🚨 ALLANAN Y DETIENEN AL CREADOR DE "AL ANGULO TV"

- El fiscal Alejandro Musso, la Federal y la Bonaerense detuvieron a Shishi en Paraná.

- Alejo Warles fue imputado por piratería digital.

pic.twitter.com/yY6eznEOUY — Vía Szeta (@mauroszeta) August 20, 2025

Fue el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, en el que dispuso esta medida. En el marco de una investigación dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro, en la ciudad de Paraná.

La investigación sostiene que 'Al Angulo TV' operaba con 14 dominios espejos que transmitían eventos deportivos en vivo. Además, hace poco lanzó una aplicación disponible para Android, lo que le permitía competir tanto en computadores como en teléfonos con MAGIS TV, otro popular stream pirata, oriundo de Colombia.

Usuarios en riesgo

Aunque esta plataforma permitía la visualización de competiciones de forma gratuita, burlando las suscripciones requeridas, significaban una exposición a robo de información e identidad. Además, los usuarios también podían sufrir de infestaciones de virus informáticos por las ventajas emergentes, que suelen ser malwares.

Además del riesgo para los consumidores, los clubes u organizadores de ligas o certámenes se ven perjudicados. Los registros le permiten a las empresas tener un ingreso extra y garantizar la calidad de las transmisiones.

'Shishi' era popular en las redes

El presunto creador de 'Al Angulo TV', era alguien popular en las redes sociales. En las transmisiones en vivo que suele hacer, festejó que su fanpage en X superó hace poco los 100 mil suscriptores. Del mismo modo, se mostró desafiante a ser detenido por la policía.

Cuenta de X de 'Al Angulo TV'

La url de su sitio web, actualmente se encuentra inoperativo. En redes sociales, algunos usuarios han condenado su detención, asegurando que es alguien que brinda un servicio gratuito, ante la complejidad de acceder a una suscripción en más de una plataforma.

De este modo, cayó el creador de 'Al Angulo TV', un popular servicio ilegal de competiciones deportivas, como fútbol o Fórmula 1. La policía argentina encontró material audiovisual en su domicilio, que comprobaría su autoría en las transmisiones piratas.