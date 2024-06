Josué Gutiérrez niega haber sido "patrocinado" para ser defensor del Pueblo: "Nadie me ha puesto acá"

En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, deslindó de los señalamientos por presuntas vinculaciones políticas y aseguró que nadie "lo patrocinó" para llegar al cargo que ocupa en la actualidad.

Durante la entrevista, Gutiérrez no dudó en remarcar que siempre se ha mantenido trabajando a favor de la población desde el Congreso "mucho antes de formar parte de una bancada política como Perú Libre".

"Para ser Defensor del Pueblo trabajaba en el Congreso como institución y no para una bancada", señaló, a la vez que aseguraba que sus nuevas funciones implican que exista la necesidad de ser una persona vinculada a defender y reivindicar los derechos de millones de peruanos.

El defensor del Pueblo remarcó que es un "funcionario crítico" de las actuaciones de los poderes del Estado y del Gobierno, por lo cual, no se debería tampoco soslayar su ejecutoria de vida y trayectoria política. Asimismo, agradeció a quienes "le dieron apertura", pero negó "que lo hayan patrocinado".