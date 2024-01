Alberto Fujimori: PJ evaluará este martes si le impone arresto domiciliario por el caso Pativilca

Este martes 30 de enero el Poder Judicial (PJ) evaluará el pedido fiscal que solicita que el expresidente Alberto Fujimori afronte un arresto domiciliario por 18 meses en el proceso jurídico que se le sigue por el caso Pativilca.

La sesión, inicialmente proyectada para el 29 de enero, fue reprogramada para las 09:00 a.m del martes 30 de enero a solicitud de la defensa liderada por el abogado del exmandatario, Elio Riera.

El letrado argumentó que en la fecha inicial tenía otra audiencia relacionada con el caso ante la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora. En ese caso, Alberto Fujimori es acusado de presunto homicidio calificado en un contexto de lesa humanidad.

La audiencia contará con la participación de representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría. La solicitud de arresto domiciliario generó críticas por parte de Riera, quien considera que carece de fundamento y desafía la petición de la Fiscalía.

Cabe mencionar que el exjefe de Estado aún tiene pendientes varios procesos judiciales, específicamente por actos cometidos durante su mandato, donde el caso Pativilca destaca por su implicación directa en violaciones a los derechos humanos. Los presuntos delitos que enfrenta el padre de Keiko Fujimori y otros involucrados son: homicidio, asesinato y desaparición forzada.

La decisión del Ministerio Público de pedir la detención domiciliaria ha suscitado cuestionamientos por parte de Elio Riera, quien argumentó a favor de la posición legal de su defendido a través su cuenta de 'X', antes (Twitter).

"Me genera mucha preocupación el hecho que el Poder Judicial programe la audiencia para el 29.01.24 a las 09:00 a.m., justo el mismo día y a la misma hora que nos defendemos del caso Pativilca. Y luego de comunicado este error reprogramen la diligencia para el día siguiente. Me pregunto, ¿por qué ser tan célere en este caso?", criticó.