Caso Andrés Hurtado: Fiscalía solicita presencia de defensor público para poder iniciar allanamiento

La Fiscalía se encuentra a la espera de un abogado o defensor legal del exconductor de televisión, Andrés Hurtado. El fiscal Diego Torres, está a cargo de la diligencia, la cual se desarrolla en un condominio ubicado en el Malecón Cisneros, en el distrito de Miraflores.

Hasta el momento, el Ministerio Público (MP) no ha logrado acceder al departamento debido a la falta de un abogado defensor o defensor público que asista al investigado. Elio Riera, el abogado de Hurtado, quien asumió la defensa legal del exconductor esta mañana, no ha llegado al lugar, lo que ha retrasado la ejecución de la medida.

Ante esta situación, la Fiscalía ha solicitado la presencia de un defensor público para poder proceder con el allanamiento. El departamento, situado en el piso 15 del edificio, permanece bajo observación mientras se realizan las coordinaciones necesarias.

El MP llegó al lugar en un vehículo oficial de color azul, y desde entonces, el fiscal Torres ha intentado iniciar el proceso, pero sin éxito hasta la llegada de la representación legal del presentador de televisión o, en su defecto, un defensor público.

Asimismo, es importante recordar que Andrés Hurtado está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

Durante una audiencia previa ante el juez Juan Carlos Checkley, el exconductor del programa 'Porque hoy es sábado con Andrés' confirmó que esa propiedad era su vivienda, aunque comentó que recientemente había recibido una orden del propietario para desalojar el inmueble.

El fiscal encargado del allanamiento de la vivienda de Andrés Hurtado, informó mediante un comunicado del MP a través de X, antes Twitter, que hasta el momento no se ha podido proceder con la diligencia debido a que ningún abogado o defensor legal se ha acercado hacia dicho domicilio.

"No pudimos ingresar aún por la renuencia de los abogados que no contestan el teléfono y en consecuencia se está procediendo a comunicarnos con la defensa pública porque caso contrario, no podremos ingresar", mencionó el representante funcionario público.