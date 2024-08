Esterilizaciones Forzadas: PJ ordenó adaptar denuncia contra Alberto Fujimori a nuevo Código Penal, aclara abogada

En diálogo con Exitosa, la abogada de Demus, María Ysabel Cedano, aclaró que la resolución del Poder Judicial (PJ) sobre el caso 'Esterilizaciones Forzadas' no anula la acusación contra el expresidente Alberto Fujimori.

Según indicó, solo pide que sea adaptada al nuevo Código Procesal Penal, debido a que en su momento la denuncia fue basada en el antiguo Código Procesal Penal.

"Valgan verdades de manera precisa el Poder Judicial no ha anulado una acusación porque todavía no se ha había producido, repito lo que ha hecho es decirle a la Fiscalía 'no es el juez quien va a tener que subsanar lo que está mal, sino eres tu Fiscalía la que tiene formular adaptar una nueva denuncia a las nuevas reglas del nuevo Código Procesal Penal y seguir con el caso de esterilizaciones fozadas'", detalló.