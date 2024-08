Ley de contrarreforma universitaria: Tribunal Constitucional rechaza demanda de inconstitucionalidad de normativa

12/08/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra la 'Ley de contrarreforma universitaria' planteada por la ex defensora del Pueblo, Eliana Revollar.

Entre uno de sus motivos detallaron que el recurso deberá ser ratificado por el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, debido a que Revollar fue defensora encargada.

"Declarar infundadas las demandas de inconstitucionalidad impuestas contra los artículos 1 y 3 contra la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 31520", dictó el fallo.

Argumento del Tribunal Constitucional

Entre otro de los argumentoS expusieron que si bien la demanda de la ex defensora fue para que el TC analice el artículo 1, 2 y 3 de la Ley 31520, 'Ley que establece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas', el artículo 2 tiene calidad de "cosa juzgada".

#LOÚLTIMO| TC rechaza demanda de inconstitucionalidad presentada por la ex Defensora del Pueblo, Eliana Revollar contra la ley de la contrarreforma universitaria. pic.twitter.com/79cTPlYXJG — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) August 12, 2024

Esto debido a que ya hay una sentencia del tribunal en torno a la ley que debilita a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

No obstante, no hubo pronunciamientos sobre artículos 1 y 3, así como la tercera disposición complementaria final de la LeyN°31520. Asimismo, Revollar no habría especificado "razones constitucionales" que sustentan el cuestionamiento

En tal sentido, si la Defensoría del Pueblo quiere que el máximo intérprete de la Constitución evalúe la medida deberá ser ratificada por el defensor Josué Gutiérrez.

Disposiciones

Tras lo resuelto por los tribunos, también exhortaron al Poder Legislativo a "respetar el principio de progresividad y no regresividad en la inversión pública para la garantía del derecho a la educación" y "exhortar al Poder Ejecutivo" para que "coordinen en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la fijación de montos y criterios técnicos".

El fallo del Tribunal Constitucional fue suscrito por los integrantes de la misma: Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez.

¿De qué trata la contrarreforma universitaria?

La 'Ley de la contrarreforma' fue puesta en aplicación desde inicios de 2023, pero observada por la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2022 porque la normativa permitió que universidades o instituciones superiores registren programas académicos sin la evaluación de la Sunedu.

También la iniciativa modificó el consejo directivo de la superintendencia e incluyó a representantes de universidades, eliminando la autonomía de la institución e impidiendo una adecuada fiscalización.

Por estos motivos, la ex defensora del Pueblo, Elena Revollar, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la 'Ley de contrarreforma universitaria', sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso.