Fiscal sentenciado por tocamientos indebidos a menor tendría cercanía a Dina Boluarte: "Cree que tiene impunidad"

En entrevista con Exitosa, una madre de familia, cuya hija fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un fiscal, teme que el funcionario público quede impune por su presunta cercanía a la presidenta Dina Boluarte.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, contó que la abogada que se le asignó desde el Ministerio de la Mujer abandonó su caso. Así, dejó entrever que el vinculo del fiscal con la actual jefa de Estado habría influido en esta situación.

"(¿Ustedes temen que por la cercanía con la presidenta de la República haya ocurrido este abandono del Centro de Emergencia Mujer?) Sí, él está muy seguro de que su sentencia va a ser anulada. (...) El sigue siendo fiscal, está con una licencia nada más". Me hace pensar a mi que la justicia es blanda con él", declaró para nuestro medio.

Fiscal acusado tiene cercanía con Boluarte

Ante este escenario, la madre de familia pidió a la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, que "tome cartas en el asunto" y se sancione a todo aquel que les corresponda. "La justicia es blanda para los poderosos", mencionó.

En ese sentido, manifestó su intención de que el caso de su hija se convierta en un precedente en la justicia del país. La madre de familia busca que se termine la impunidad que se vive en distintas partes del Perú y se haga justicia contra los funcionarios que cometen este tipo de

"Esta no solo es mi voz, es la voz de miles de niñas que son abusadas y agredidas sexualmente y no encuentran justicia que muchas veces falla porque dicen '¿Quién me va a hacer justicia? No tengo plata, estos procesos ganan los poderosos'", expresó.

Acusado fugó del país

Asimismo, la mujer reveló que el fiscal Raúl Humala aseguró que este último escapó del país tras haber sido sentenciado a 6 años de pena privativa de la libertad efectiva, en primera instancia, medida que fue ratificada en segunda instancia.

Sin embargo, esta condena no fue efectivizada. Según la madre, el fiscal "no cumplió ni un día de condena" debido a que logró fugarse antes de que se diera la lectura de la sentencia. El funcionario del Ministerio Público habría huido a Lima para no ser encarcelado.

"Yo me entere por amistades que el está por salir del país, que no tenía el RQ correspondiente. Eso fue 16 días después de haberse dado su sentencia", indicó.

De esta manera, se dio a conocer que un fiscal sentenciado por tocamientos indebidos a menor tendría cercanía con la presidente Dina Boluarte.