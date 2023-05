Fiscalía abre investigación preliminar contra Rafael Vela Barba por brindar entrevista a Exitosa

La Fiscalía abrió un proceso de investigación preliminar en contra del fiscal superior coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, por brindar una entrevista a Exitosa a fines de abril. El fiscal José Domingo Pérez también habría cometido la misma "falta disciplinaria" tras declarar a otros medios de comunicación.

En la sección de antecedentes que condujeron a esta decisión, la Fiscalía informa cuáles fueron los hechos por los cuales habrían cometido una falta disciplinaria.

Escándalo! Abren investigacion contra fiscales Rafael Vela y Jose Domingo Perez por una entrevista que dio Vela en "Hablemos Claro" de ⁦ @exitosape ⁩ . El argumento es grotesco: no pedir permiso!! Y el objetivo es el mismo de siempre: sacarlos. Adivinen quien esta detras. pic.twitter.com/vdW5XzPIYy

Según dichas consideraciones, los fiscales brindaron entrevistas a varios medios de comunicación. Incluso, especifican que uno de estos diálogos ocurrió en Exitosa, cuando el fiscal superior coordinador del equipo especial Lava Jato fue consultado sobre las diligencias contra Alejandro Toledo en Hablemos Claro.

En diálogo con Exitosa, Rafael Vela Barba se pronunció sobre el caso Interoceánica y anunció que habían recibido información de que Alejandro Toledo gozaba de una salud estable luego de que se pidiera prisión domiciliaria para el expresidente.

"El día de ayer tengo entendido que ha pasado por exhaustivos exámenes médicos [...] tengo entendido, porque no he sido informado aún de eso, que él ha tenido no solamente la examinación médica de la Policía, sino también de los médicos legistas en el Ministerio Público", había dicho a nuestro medio.