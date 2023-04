Fiscal Rafael Vela: "Hemos sido informados de que Alejandro Toledo tiene una salud estable"

En entrevista con Exitosa, el jefe del Equipo Especial Lava Jato, fiscal Rafael Vela, anunció que han recibido información respecto a que el expresidente de la República, Alejandro Toledo, goza de una salud estable.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el fiscal se pronunció en el marco del pedido para que el exmandatario peruano reciba prisión domiciliaria, sobre el cual se usa como argumento que este se encontraría enfermo.

En tal sentido, Vela Barba recordó que el exjefe de Estado de 77 años es un hombre mayor y su estado de salud corresponde al de una persona de su edad.

"El señor Toledo es un hombre mayor y, como tal, su estado de salud corresponde al de una persona y eso evidentemente ya está dentro de la conclusión médica sobre la cual si yo no tengo ningún comentario", precisó.

El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos dijo tener conocimiento respecto a que Toledo Manrique, tras llegar extraditado al Perú, ha pasado por minuciosos exámenes médicos realizados por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y también por los médicos legistas del Ministerio Público.

"El día de ayer tengo entendido que ha pasado por exhaustivos exámenes médicos [...] tengo entendido, porque no he sido informado aún de eso, que él ha tenido no solamente la examinación médica de la Policía, sino también de los médicos legistas en el Ministerio Público", detalló.