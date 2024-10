Jorge Montoya exige salida del Perú de la Corte IDH: "Es algo que deberíamos hacer"

El congresista perteneciente a la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, instó a que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según el parlamentario, esta decisión es crucial para que el país pueda ejercer plenamente su soberanía jurídica y territorial.

En conversación con la prensa, el legislador señaló que dicha propuesta "es algo que debería hacer". El parlamentario subrayó que la responsabilidad de combatir el crimen organizado recae en el Ejecutivo y no en el Congreso.

"La propuesta de liberarnos de la corte, es para que el Perú en un futuro pueda vivir totalmente libre ejerciendo su soberanía jurídica y territorial sin problemas, es la finalidad, es algo que debemos hacer. No es para combatir el crimen inmediato, para combatir el crimen inmediato, las acciones las ejercer el Ejecutivo, no el Congreso. La propuesta de la pena de muerte no es populista. La corte nos ha hecho pagar indemnizaciones a terroristas", declaró para los medios.