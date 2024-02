Martín Vizcarra: "Tengo enemigos que quisieran desaparecerme pero el único que puede hacerlo es el pueblo"

En entrevista exclusiva a Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra señaló que tiene muchos enemigos que quieren sacarlo de la "contienda política", ello tras el inicio de diligencias preliminares en su contra por el caso 'Los Incontables de la Corrupción'.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exmandatario deslizó que lo dispuesto por el Ministerio Público (MP) responde al enfrentamiento que tuvo con los grupos económicos y el Congreso durante su gestión presidencial. Según indicó, los mencionados desean eliminar toda posibilidad de que vuelva al poder.

"Esta es una burda maniobra para sacarme de la contienda política. He pisado callos, combatido la corrupción, enfrentado a grupos de poder económico y cerrado el Congreso, lo que me ha generado enemigos políticos. Ellos quisieran desaparecerme, pero aquí el único que me puede desaparecer es el pueblo", declaró a nuestro medio.