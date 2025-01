Patricia Benavides niega haber interferido en proceso contra su hermana: "No he cometido ningún delito"

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, negó haber interferido en las investigaciones contra su hermana Emma Benavides indicando que nunca incurrió en ninguna falta disciplinaria. Por ello, aseguró que no cometió ningún delito.

Durante la audiencia pública ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la extitular del Ministerio Público enfatizó que únicamente busca "respeto a su dignidad", en el marco de los derechos fundamentales que la amparan.

"Siempre he respetado las críticas, no me creo infalible, pero no he cometido ninguna falta disciplinaria y menos un delito. No he venido a pedir compasión, vengo a pedir el pleno respeto de mis derechos fundamentales", manifestó.