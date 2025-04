Conmoción en VMT: Joven madre es hallada sin vida en una vivienda tras ser reportada como desaparecida

14/04/2025 / Exitosa Noticias / Locales

Recientemente, una joven madre fue hallada sin vida al interior de una vivienda ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Días atrás, la mujer había informado a sus familiares que se encontraría con un mototaxista, pero fue reportada como desaparecida tras no retornar a su hogar. La Policía detuvo al principal sospechoso, quien posteriormente confesó haber sido responsable de este presunto homicidio.

Joven madre es hallada sin vida en VMT

De acuerdo a los informes preliminares, la fémina fue identificada como Mercedes Sánchez Querevalú (19), madre de un niño de tan solo dos años. El pasado 6 de abril, ella salió de su vivienda al promediar las 9 de la noche, indicando que iría a un paradero cercano para verse con Estevan Chicche Sullo (50), un conductor de mototaxi que le debía dinero.

Con el paso de las horas, la familia de Mercedes empezó a preocuparse, debido a que no había retornado a su casa. Por tal motivo, su madre, Angelita Querevalú, presentó una denuncia ante la comisaria, pero aseguró que no recibió la ayuda necesaria. Ante la desesperación, fue a buscar al mototaxista para exigirle explicaciones; no obstante, Estevan le indicó que no se llegó a verse con su hija.

Tal declaración no terminó por convencer a Querevalú, por lo que, decidida a saber la verdad, lo llevó a dos dependencias policiales para que brinde su testimonio. No obstante, las autoridades decidieron no interrogarlo y lo dejaron libre. Días después, Chicche cambió su versión, y aseguró haber llevado a la joven hacia un descampado, pero remarcó que no supo más de ella.

Ante la insistencia de la familia Sánchez Querevalú, agentes policiales inspeccionaron las inmediaciones de la vivienda del mototaxista, descubriendo que, en un espacio aledaño, se encontraba enterrado el cadáver de una mujer. Tras las diligencias de peritos, se confirmó que los restos le pertenecían a Mercedes Sánchez, quien habría sido asesinada.

Presunto autor del crimen se confiesa y Fiscalía inicia investigaciones

Luego del hallazgo, la Policía detuvo a Estevan Chicche Sullo y lo trasladó hacia la Dirincri del distrito. Imágenes difundidas por Panamericana Televisión muestran al sujeto revelando que había golpeado a Mercedes al interior de su unidad móvil, y se percató que ella ya no reaccionada. Por tal motivo, la llevó hasta su casa, donde finalmente optó por enterrarla.

Ante esta situación, la Fiscalía inició una investigación preliminar para esclarecer los hechos que derivaron al hallazgo del cadáver. Entre ellas, se determinó el levantamiento del cuerpo, recabar la declaración de familiares, testigos y del propietario del inmueble donde se encontró a la víctima.

🚨#FiscalíaActúa Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Villa María del Triunfo (Segundo Despacho) inició investigación preliminar tras el hallazgo del cadáver de Mercedes Sánchez, que se... pic.twitter.com/e54paZDZY2 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 14, 2025

El hallazgo de una joven madre de 19 años muerta causó consternación en VMT. Si bien el principal sospechoso, un mototaxista, confesó haber acabado con la vida de la mujer, las autoridades anunciaron que investigarán el caso para esclarecerlo.