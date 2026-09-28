Padre se negó a reconocer a su hija y la Justicia ordenó una indemnización millonaria

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre deberá pagar una millonaria indemnización a su hija, luego de que la Justicia determinara que conocía la existencia del vínculo filial desde hacía más de dos décadas y no realizó el reconocimiento voluntario.

¿Por qué la Justicia condenó al padre?

Un inesperado caso ha causado revuelo en Argentina. Pues bien, un hombre fue condenado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil por no haber reconocido a su hija tras más de 20 años.

Según los reportes, el hecho parte a raíz de la demanda presentada por una mujer, de hoy 37 años de edad, que reclamó una compensación económica por los perjuicios sufridos como consecuencia de la omisión de su padre en reconocerla formalmente y voluntariamente.

La filiación había sido establecida judicialmente en 2022, en un expediente previo. La sentencia de primera instancia había fijado una compensación dividida en tres conceptos: $30 millones (pesos argentinos) por daño moral, $15 millones por daño psicológico y tratamiento, y $20 millones por daño material. Al monto se le sumaron los intereses calculados desde diciembre del 2004.

¿Cómo se calculó la indemnización de $65 millones?

El demandado sostuvo que recién había tomado conocimiento de la situación en 2017. Sin embargo, la Cámara consideró que las pruebas incorporadas al expediente permitían establecer que conocía o debía conocer el vínculo desde 2004, cuando la mujer tenía 15 años.

Los magistrados analizaron distintos elementos, entre ellos testimonios, registros oficiales, documentación médica y otros antecedentes incorporados a la causa. La historia clínica de la mujer resultó clave. Allí quedó registrado el impacto emocional de crecer sin padre.

Finalmente, el tribunal sostuvo que la omisión de reconocer a un hijo constituye una conducta antijurídica cuando provoca daños comprobables. También rechazó los cuestionamientos sobre el monto de la reparación y señaló que la apelación no presentó argumentos concretos para revertir la condena.

El impacto de la falta de reconocimiento paterno

Durante el proceso también se incorporó una pericia psicológica. Según la información publicada sobre el fallo, el análisis señaló que la falta de reconocimiento paterno tuvo una incidencia significativa en aspectos emocionales y en el sentido de identidad de la mujer: ansiedad causada por la ausencia de la figura paterna y el deseo de establecer un vínculo con la familia del hombre.

La Justicia en Argentina consideró que la omisión del hombre por no reconocer a tiempo a su hija provocó daños que debían ser reparados mediante una indemnización. El fallo establece una reparación de 65 millones de pesos argentinos, además de los intereses correspondientes.